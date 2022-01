Javier Akerman: "Tenemos un síndrome de enclaustramiento provocado por el miedo a socializar y agravado por el uso de las redes sociales"

En 'La rosa de los vientos' hablamos con Javier Akerman: naturópata, psicoterapeuta y estudioso de la medicina tradicional que es autor de publicaciones como 101 perlas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad, un libro a través del que nos descubre cómo iluminar la senda de nuestra existencia terrenal, facilitándonos el acceso a una vida más dichosa y feliz.

Experto en felicidad, Akerman reconoce que, como cada año, se siente "motivado" para afrontar un 2022 repleto de amor, felicidad y, sobre todo de socialización.

El síndrome del enclaustramiento

"El ser humano es un animal social y, por lo tanto, necesita desarrollar vínculos y sentimientos de pertenencia que impelen a buscar la comunicación y el acercamiento", ha explicado el naturópata apuntando que "el acercamiento humano no solo ha de ser físico, sino también emocional".

Paradójicamente, el auge de las redes sociales, incentivado como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ha propiciado un distanciamiento físico y, en consecuencia, también emocional debido a que, según ha expuesto Akerman, "los emoticonos empleados en la red jamás sustituirán a las expresiones físicas ni mucho menos a las emociones".

"Tenemos un síndrome de enclaustramiento provocado por el miedo a socializar y agravado por el uso de las redes sociales", ha expuesto el psicoterapeuta. "Este aislamiento ha llevado a que muchas personas no se comuniquen socialmente más allá de las redes sociales", ha añadido.

Sin embargo, Akerman incidía en que la necesidad de amor y de comunicación es inherente al ser humano, razón por la que recomienda el "ayuno de Internet" en tanto que la vida fuera de la pantalla resulta ser mucho más humana. En cualquier caso, Akerman ha querido dejar claro que no se opone a Internet ni a las redes sociales, sino a su uso irracional debido a que, como cualquier adicción, resulta peligroso.

Sexo... ¡naturalmente!

Este sacerdote anglicano reconoce estar muy próximo al mundo terrenal, motivo por el cual no ha dudado en publicar un libro sobre uno de los asuntos más naturales del planeta: el sexo. Sexo... ¡naturalmente! es una obra donde, entre otras cuestiones, Akerman explica cómo hacer juguetes sexuales con productos ecológicos, qué alimentos potencian el deseo sexual, cómo son las posturas del Kamasutra adaptadas al mundo occidental, las técnicas de masturbación masculina y femenina... En definitiva, aporta las claves para comprender el sexo en todas las edades.

"Soy sacerdote anglicano pero no me he alejado del mundo y por eso he decidido escribir sobre el sexo desde un disfrute patológico y como una forma de gratificación", ha explicado.

"He escrito ese libro convencido de que a través de la sexualidad podemos encontrar, además de disfrute, autoconocimiento e incluso vínculos amorosos", ha confesado Akerman convencido de que el sexo compartido es mejor que aquel tras una pantalla. "El buen sexo puede ser una maravillosa ayuda para que nuestras endorfinas se activen", ha subrayado.

Asimismo, Akerman ha explicado que el sexo puede ser positivo para la salud física, sobre todo en una época como las navidades en la que, reconoce, "de media se engordan de dos a tres kilos".