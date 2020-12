Tertulia: ¿Por qué Zapatero malogra su historial y apoya a Maduro?

José Luis Rodríguez Zapatero insiste en considerar válidas las elecciones convocadas por Nicolás Maduro en Venezuela, en las que ha habido un 70% de abstención y que han sido declaradas nulas por la Unión Europea. ¿Por qué esta fijación de Zapatero en apoyar a un hombre que representa la corrupción de un país? ¿Estropea Zapatero su historial como defensor de buenas políticas sociales apoyando a Maduro?

La encuesta de Sigma Dos para Antena 3 plantea un escenario conservador con la situación actual. ¿Cómo afrontan los partidos las próximas elecciones? ¿Por qué las próximas elecciones catalanes son la fijación de todos los partidos políticos?

El alcalde de Granada critica a Interior por trasladar a más de 200 inmigrantes sin test PCR en avión a la ciudad nazarí: la Junta asegura que el Gobierno no ha comunicado el traslado. ¿Por qué no informa el Ministerio de Marlaska correctamente de los traslados? Además, en clave internacional, comienza la vacunación en Reino Unido: ¿debemos evitar instalarlos en una euforia de entusiasmo para no caer en una tercera ola?