Tertulia: ¿El Gobierno deja a cargo de los tribunales la pandemia?

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, han insistido en que las herramientas que existen ahora para gestionar la pandemia permiten suficiente maniobrabilidad a las autonomías. No obstante, el Tribunal Supremo ha dicho lo contrario. Y el ejemplo de diferentes tribunales autonómicos aprobando o desaprobando las restricciones es prueba de que algo no funciona. ¿Se avecina un caos? ¿El Gobierno no ha hecho sus deberes en lo que respecta a legislación?

¿Por qué Pedro Sánchez no quiere valorar el resultado de las elecciones madrileñas? ¿Hay una crisis abierta en el seno socialista divida entre la opinión de Ferraz y la de Moncloa?