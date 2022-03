Tertulia: ¿Funcionará la cohabitación entre Yolanda Díaz e Ione Belarra?

Se cumple siete días de invasión en Ucrania. Sobre el terreno se intensifican los bombardeos y las tropas rusas avanzan en el intento por cercar las principales ciudades. Hoy Moscú ha admitido 500 bajas entre sus miliares. A una semana del comienzo de la ofensiva, ¿Cada día que pasa es un pequeña victoria para Kiev? ¿No le está saliendo las cosas a Putin como esperaba? Lo debatimos en la tertulia con José Antonio Vera, Anabel Díez y Carmen Morodo.

Mientras la guerra se recrudece aumentan el número de personas que huyen. Según la ONU ya son 874.000 la que han buscado refugio en los países vecinos especialmente en Polonia. Varios frentes abiertos para la Unión Europea y un mismo objetivo.

Europea encara una crisis de refugiados que esta vez no llegan de tierras lejanas y pensando ya en las consecuencias económicas. Se retrasa la recuperación, la inflación se dispara y las sanciones a Rusia tienen también efectos en quienes las imponen. ¿Hay que asumir que hacer frente a Putin como hace Europa tiene su precio? ¿Estamos dispuestos a pagarlo?

Donde no hay conceso es en el seno del Gobierno y el seno de Podemos sobre el envío de armas Ucrania. Pedro Sánchez en contra de lo que dijo el lunes, ha cambiado de criterio, algo que no es una novedad como tampoco es la novedad que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra esté en contra. Lo que sí es nuevo, es que la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz esté con Sánchez y no con Podemos. Con esta diferencia de criterios entre las ministras. ¿Funcionará la cohabitación entre Yolanda Díaz e Ione Belarra?

En la política nacional ya tenemos a Nuñez Feijóo aceptando el liderazgo del PP. ¿Es Feijóo la mejor salida a la crisis del PP? ¿Qué relación tendrá con Vox? ¿ Cuál con Ayuso?