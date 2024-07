Diario de un cronista de provincias: "Pase lo que pase, que nos dejen seguir escribiendo libremente"

Hoy Peláez desde el Congreso nos cuenta que pasa por su cabeza:

"Pues mira, pasa Josep Pla. Azorin. Cesar Gonzalez Ruano, Julio Camba. Wenceslao Fernandez Florez. Larra. Ramon Gomez de la Serna. Umbral. Manuel Vicent. Haro Tecglen, Pilar Cernuda, Raul del Pozo, Martin Ferrand. David Gistau. Pilar Urbano, Candido, Luis Carandell. Bustos, Miguel Angel Aguilar, Víctor Marquez Reviriego, Jabois. Enrique de Aguinaga, Joaquín Abati, Vazquez Montalban, Jose Maria Garcia, Millás, Bardavío, Victor de la Serna, Zarzalejos. Ubeda, Carmen del Riego, Anabel Diez, Enric Gonzalez, Jose Marcos, Lucia Mendez, Nativel Preciado, Victoria Prego, Garea, Jose Oneto, Iñaki Gabilondo, Fernando Onega, Juan Fernandez Miranda, María Rey, Casqueiro, Graciano Palomo, Xosé Hermida, Mariano Alonso, José Ramon Arias, Mai Mariño, Paco Marhuenda, José Luis Sastre, Ignacio Camacho, Ana Romero, Jesus Cacho. Maura, Galdós, Merino, Valle Inclan, Juan Casillas, Juande Colmenero, Daniel Ramirez, Emilia Pardo Bazan, Francisco Silvela, Paloma Esteban e incluso un tal Rafa Latorre.

Pienso en todos estos tipos, en todos estos cronistas que han pasado por este mismo lugar en el que estoy ahora en el Congreso a lo largo de la historia. Todos ellos, de un modo o de otro, estaban a mi lado hoy, en esta misma tribuna de prensa destartalada, granate, como de cine viejo, con estos pupitres que se sacan y se meten del lado derecho de esas butacas que me recuerdan al salón de actos de cuando yo iba a los Jesuitas de Valladolid. Todos ellos a mi lado, aunque no necesariamente de acuerdo conmigo. Ni falta que hace. Pero todos a mi lado. Todos los maestros de los que yo he aprendido a contar lo que sucede, delante de mi, detrás de mi, a mi lado mientras alguien intentaba, por que no decirlo, limitar la libertad del cronista para decir lo que queramos decir, que es lo que vemos.

Esto es una carrera de relevos. Puede que un poco caotica, si, pero lo es. No tengo muy claro quien me ha dado el testigo a mi, quizá todos. Y no tengo muy claro a quien se lo daré, quizá a nadie. Pero sea a quien sea tengo claro que solo se trata de contar lo que sucede. Solo eso. No es tan sencillo. A veces lo que sucede no es exactamente lo que tus lectores quieren leer. Pero no estamos aquí para que nos aplaudan. Ni para que nos quieran. Estamos para que nuestros lectores, nuestros oyentes sepan lo ha sucedido en el congreso, eso es todo. Nos pagan porque no ellos pueden ir y se fían de nosotros, delegan ese tema. Es una responsabilidad preciosa. Y muy grande.

Lo suficientemente grande como para entender que Sánchez tiene razón en mucho de lo que ha dicho hoy, le pese a quien le pese. Estamos en un momento malo, lleno de falsedades, de inteligencia artificial, de fake news, de bulos, de intereses, de injerencias y de basura en las redes. Pero cuando yo escribo una crónica para ABC, desde la honestidad, con el talento que Dios me ha dado, que no se si es mucho o poco, con mi experiencia, mis lecturas, mis errores y mis aciertos, con mis virtudes y mi defectos… solo pienso en contar lo mejor posible lo que ha sucedido. Y como yo el resto. Así que hoy, que como decía Silvio es víspera de siempre, solo espero que no sea también víspera de nunca. Y que pase lo que pase nos dejen seguir escribiendo libremente, rudimentariamente, en estos lugares decimonónicos, sin censura ni censores, sin mas autocontrol que el que nos entra al recordare que somos los herederos de Pla, de Camba, de Ruano…..pero también antecedentes de todos esos que hoy no estan mirando y aprendiendo a decir la verdad cueste lo que cueste.

Aquí me encuentro,Rafa, dispuesto a dormir en el lugar en el que todo empezó, en la tribuna de prensa. Y pidiendo que el año que viene, si así lo deseas, pueda seguir contándolo un poquito mejor.