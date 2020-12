Tertulia: ¿Se está cociendo el indulto a los independentistas?

Es la noticia del día. El rey emérito ha regularizado su situación con Hacienda: ha pagado 678.000 euros por una deuda tributaria. ¿Pagar es el peaje para volver por Navidad? ¿Hace bien el rey en pagar antes de que se lo reclamen? Además, hoy también ha habido Consejo Interterritorial: ¿por qué tanta polémica en torno al término 'allegado'? ¿será responsable la ciudadanía y cumplirá las restricciones? Pedro Sánchez acaba de declarar en Telecinco que "debe ser la Casa Real quien deba expresar su parecido". El presidente del Gobierno ha recordado también que hay que respetar la presunción de inocencia del rey emérito y que se juzga a una persona, no a una institución.

Crisis migratoria y posibles indultos

Interior asegura que no conoce los traslados que se están produciendo a la península: Granada ha denunciado que así ha sido. Luis Salvador, alcalde de Granada, ha denunciado en Más de uno que se enteró de que estaban trasladando a 200 migrantes a Granada a través de un vídeo que se volvió viral en redes. ¿Cómo está gestionando la crisis migratoria el Gobierno, por qué Marlaska declaró que no se trasladarían migrantes a la península y Montero asegura que no le consta este traslado?

Por si esta crisis no fuera suficiente, el Gobierno se enfrenta también a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, dice que ya hay un acuerdo muy avanzado, aunque el Partido Popular lo niega.

¿Se está gestando ya el indulto a los presos independentistas? El Supremo estudia el indulto a los presos del 'procés' y pide a Fiscalía que justifique la medida en un informe. JxCat y Esquerra han rechazado una propuesta de Ciudadanos para rendir homenaje a Juan Marsé y Carlos Ruiz Zafón. Una iniciativa partidista, según el independentismo. ¿Por qué desprecian autores clave para la historia de Cataluña? ¿No se merecen estos autores un homenaje, lo presente quien lo presente?