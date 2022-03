El Norte de Lucas: "Tres enfados de Podemos por la política del Gobierno. Pero nadie dimite por coherencia"

Sigue la guerra. Habla Putin en público ante su pueblo anestesiado, de liberar Ucrania mientras la masacra, pero aquí en España hoy nos reclama y agita una rebelión y tres cabreos. Y, sí, como se que usted se ha quedado con esto último, se lo aclaro: los de Podemos. Los tres cabreos de Podemos. El último hoy mismo con el anuncio formal y casi con fanfarrias, de una revisión esencial de las relaciones con Marruecos. España acepta el plan marroquí para la autonomía del Sahara, que hasta ahora no había considerado relevante, como la base más realista para solucionar la disputa sobre ese territorio.

¿Por qué esto cabrea a Podemos?... Porque ellos, como han dejado claro esta misma noche en redes sociales, siguen siendo partidarios del referéndum de autodeterminación que Marruecos no contempla. Ni tampoco España. Ahora mucho menos. Es la tercera colleja, qué demonios, abierta desconsideración del PSOE a Podemos, en apenas diez días. Primero fue el envío de armas a Ucrania, después el aumento en el presupuesto de Defensa y hoy esto. Me parece que en los tres casos son diferencias nada menores, cuestiones que deberían ser esenciales para Podemos: pacifistas, antibelicistas y pro saharauis, no es que no acepten, es que debería provocarles un rechazo profundo y hacer incómoda su presencia en un gobierno que viole sus preceptos básicos.

Pero a esta hora no hay constancia de que ninguno o ninguna de ellos haya dimitido. Por coherencia, digo. Se diría que estos pacifistas, antibelicistas y pro saharauis tienen ciertas dificultades para el compromiso con sus propias ideas. Va a ser que una cosa es que te repugne la política de un gobierno y otra muy distinta apearte de él si de él formas parte.

Por mucho que pudiera decirse, y esa es otra, que su jefe no haga más que tomar decisiones contra ellos. También tienen que llevar el dinero a su casa los ganaderos, los pescadores, que no pueden descargar y enviar, los agricultores que ven perece su sustento ante la huelga salvaje de organización minoritaria de transportistas.

Esta de los transportistas es la rebelión de que antes le hablaba. Menos comprensivo que los agricultores, el ministro Planas de Agricultura a quien todo esto toca de lleno. Inmoral, afirma el ministro de agricultura. Convoca la llamada Plataforma de defensa del sector de transportes por carretera. Una asociación minoritaria que el gobierno ubica...bueno, que lo digan ellos, o ellas mismas. También habla de ultras la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero Y como boicot lo califica también la vicepresidenta Calviño

Así es difícil pensar en una negociación. No parece moralmente aceptable que un grupo pequeño que sufre la crisis termine machacando a otros que están igual...es un paro salvaje e insolidario. Un paro, llámele también boicot o como quiera, que pone en riesgo decenas de miles de economías familiares y cerca de 100.000 puestos de trabajo en los sectores afectados. Pero tampoco está claro que se pueda pensar en un diálogo fructífero si desde el gobierno vuelve a señalarse como facha al que agita o boicotea. Por mucho que moleste, por mucho que ande desnudo de razón. Por mucho que su acción sea ultra y asimilable al facherío. Calificar y acotar en esos términos me parece a mi que dificulta cualquier salida. No tienen razón, pero cosificarlos tampoco es argumento que haya que aplaudir. Porque entonces estamos politizando una bronca, desviando la atención de la esencia del problema por parte de quien tiene la obligación de resolverlo.

No se ha escuchado este testimonio en el concierto masivo, de banderitas y baño de masas, que se ha dado el sátrapa Putin en el estadio olímpico de Moscú. Ojo a su brutal subversión de la realidad...entre los aplausos del público. Debe de quererles mucho o exigirles un sacrificio quizá excesivo...porque hoy naciones unidas ha calculado que la guerra ha dejado atrapadas a 12 millones de personas en ciudades situadas, ha provocado seis millones de desplazamientos y más de tres millones de refugiados han abandonado su país.

La organización mundial de la salud ha denunciado también los ataques a hospitales...que son, recuerda y anota, crímenes de Guerra