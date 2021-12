Identifica usted al ministro de Universidades, por el rostro, acción política, por la voz... ¿Verdad que no? Quizá por ser el de mayor patrimonio de todo el Gobierno o por dejar a medias su reforma universitaria. O por el poco apego a su cargo como reconoció en una entrevista con Carlos Alsina. Hoy se ha ido el ministro zen, acudiendo a razones de salud. Desde hace días ya lo sabían Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pero políticamente no parece que se le vaya a echar mucho de menos. ¿Y en su lugar? Joan Subirats, intelectual y cuota de En Comú Podem. No lo propone Sánchez, sino la otra parte. Es lo que tienen los gobiernos de coalición, que parte de la alineación no es del entrenador, sino del auxiliar e incluso del utilero.

Se toman medidas. Pasos contra la covid, a menudo sin mucho éxito y vacunar, vacunar y vacunar. Que no son el final ni evitan contagios pero contienen de manera incontestable la presión en hospitales. Hoy 31 puntos de subida. De seguir este ritmo, para Nochebuena rondaremos los 700.

La media de jóvenes que consigue emanciparse es 15 de cada 100. La cifra más baja en 20 años y la mayoría tiene que malvivir dependiendo de su familia y con trabajos temporales. Mientras, la luz sigue en su máximo histórico mientras que el Gobierno insiste en que el próximo año pagaremos la misma cantidad que en 2018. Rubén Sánchez lo define como un juego de trileros. Es el presidente de Facua, la organización de consumidores cercana a posiciones de la izquierda.

Hoy José Luis Martínez Almeida ha asegurado que en un acto, la vicepresidenta Nadia Calviño ha calificado como "desequilibrado" a Pablo Casado. Almeida señala que lo realmente desequilibrado son las cuentas de España que maneja Calviño.