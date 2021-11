El Gobierno ha llegado a un acuerdo consigo mismo para que una parte del Gobierno no vaya por libre sin que se entere la otra parte. La parte contratante de la primera parte tendrá que dar cuenta a la otra parte de los avances que esa parte vaya consiguiendo sin que la segunda parte hubiera tenido conocimiento hasta ahora. "El PSOE, Unidas Podemos y yo misma tenemos claro que vamos a acabar con los errores de la política laboral del PP", eso ha asegurado Yolanda Díaz. En el comunicado se habla de derogar la reforma de los populares, no de modernizar. El Gobierno ve posible llevar a cabo lo acordado con Podemos y a la vez el consenso que pide Europa.

Los empresarios no lo van a aceptar fácilmente. Así lo ha asegurado Antonio Garamendi en Más de Uno, "Cuidado con tocar las cosas que dan de comer", ha aseverado. Pero llegan voces contrarias, Baldoví, de Compromís: "Este Psoe me recuerda a aquel de OTAN entrada no, pero sí". Mireia Vehí de la Cup: "Es un espectáculo dantesco, llevan dos años de legislatura y esta era una de las promesas centrales".

A Bruselas no se puede ir sin una reforma consensuada con la patronal. La pantomima del acuerdo de que cumpliré el acuerdo, no es sino la manifestación de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un problema. No se puede contentar a todos y alguien en algún momento se va a caer. Se admiten apuestas.

