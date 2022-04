El Norte de Lucas: " Podemos vuelve a ser la desleal oposición dentro del Gobierno del que forma parte"

Viernes de rebaja y frenazo. Pero la economía española solo crece un 0,3 por cierto en el primer trimestre. Un dato que matiza el optimismo del que ha vuelto a hacer gala el Gobierno.

Estiman que España crecerá un 4,3 este año pero solo hemos alcanzado las tres décimas y no llegaremos al nivel medio de antes de la pandemia hasta dentro de un año, cuando la Unión lo hizo a finales del pasado. Se ha frenado el consumo y han subido los medios. Por eso, quizá hay que frenar el optimismo del Gobierno.

Rearticular es cuidar la coalición dice Ione Belarra. Puede que no. Enredar un día sí y otro también y exigir desde el Gobierno dimisiones en el Gobierno, puede que no sea cuidar la coalición. Mostrar discrepancia con la política del país en el que gobiernas, la de exterior y de que los espías espíen, no parece la mejor forma de cuidarla. Podemos vuelve a ser la desleal oposición dentro del Gobierno del que forma parte. La astilla antisistema dentro del sistema, el asaltante del palacio de invierno en el que habita el estado al que juran lealtad, pero el que tensa la coalición es el otro. La coalición se tensa cuando uno se acerca a la monarquía, el mundo al revés.

Cabe exigir responsabilidad al que se asienta en la crítica al socio. El constante chisporroteo en el seno del Gobierno no contribuye a tranquilizar a la ciudadanía. Pero la otra parte no contribuye. No se amortigua el cabreo de los funcionarios del servicio de información después de que Sánchez les pusiera a los pies de los caballos.