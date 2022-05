El Norte de Lucas: "La oposición defiende más a Margarita Robles que una parte del Gobierno"

Sesión de control al Gobierno. Y el Gobierno ha controlado al Gobierno. Una parte del Gobierno ha pedido la dimisión de un miembro del Gobierno. La oposición ha defendido más a Margarita Robles que una parte de ese Gobierno. Echenique le ha dicho que ya sabe lo que tiene que hacer, Belarra que asuma sus responsabilidades políticas lo antes posible. Se refiere a dimitir.

Pero, ¿No es asumir responsabilidad política irte de un Gobierno cuando no estás de acuerdo a lo que hace? ¿Y ellos han hecho bien su trabajo? Robles ha recordado a Podemos que como miembros del Gobierno tienen derecho a obtener la información del CNI ¿Por qué no lo han hecho? ¿No asume entonces Belarra su responsabilidad por no hacer bien su trabajo?

"No hay Luis sé fuerte", ha asegurado la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez sobre el móvil del presidente Pedro Sánchez. El Gobierno no diferencia entre el espionaje del CNI a los independenteistas y el que habría hecho una potencia extranjera al propio Gobierno. Les interese que se mezcla y echar culpas al CNI. Mañana declara a puerta cerrada la directora del CNI. Desde la oposición se queja Feijóo que al Gobierno le falta algo importante, carecen brújula mientras que sus aliados que reniegan del estado sí tienen objetivos claros y los persiguen paso a paso.