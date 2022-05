El Norte de Lucas: "Mientras la inflación se dispara, PSOE y Podemos actúan como si no hubiera diferencias entre ellos"

Sube el IPC, los precios y sí supongo que está pensando, 'a mí me lo va a contar'. Es noticia por lo inesperado, está en el 8.7 interanual de mayo a mayo. Esto no para pero no hay que preocuparse. Nos gobiernan los mejores, "orgulloso de este equipazo del gobierno de coalición progresista", decía Sánchez. Y cada día más unidos, "está fuerte, sólido, con muchas ganas de seguir completando esta legislatura y mejorar la vida de la gente", dicen.

Y hoy se ha demostrado de manera meridiana en el acto de 40 aniversario de entrada en la OTAN. "Hemos elegido estar en lado correcto de la historia", dice el presidente del Gobierno. Sin embargo, la otra parte del Gobierno no ha ido al acto. Podemos tiene una idea de seguridad europea social. Parar a Putin por lo social. Es una alianza que si no hay reacciones socialistas y dimisiones en los de Podemos es porque su juego político es de interés partidario y casi personal. Todo ante una cumbre que para socialistas en un profundo honor y para Podemos, una filfa. Pero ahí siguen unidos.

La cuestión es la doble inquietud de que haya diferencias en todo tema crucial y que se gestionen como si nada sucediese. Diferencias sí, pero coherencia y respeto también debería haber.

Los resultados de la inflación es dramáticamente imprevista. Hay una tendencia a una inflación alta. Es una crisis de precios con todas sus consecuencias. El Gobierno lo fía todo a los precios de la energía, cuando mejoren, todo irá mejor, dicen. Y los líderes de la UE buscan una acción conjunta para detener la compra de petróleo ruso pero el problema es Hungría.