El Norte de Lucas: "Mejora el tono entre Sánchez y Feijóo pero seguimos lejos de soluciones de futuro"

Primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Una leve mejoría en el tono. Pero se acusan de falta de sentido de estado. Unos no gobiernan, resisten. Los otros no ayudan y estorban. Novedades no muchas más allá de este intercambio, quizá una mayor suavidad en el tono antes inexistente. Pero visto lo visto, seguimos lejos de tener liderazgos capaces de la grandeza de la renuncia y de la mirada histórica a las soluciones de futuro. Hay que seguir esperando.

El debate de abolir la prostitución se ha tomado muy en serio por los políticos. Hay muchas aristas. En Podemos temen que haya heridas en las mujeres que ya ejercen la prostitución. El PP apoya la abolición de la prostitución porque apoya "cualquier forma de violencia contra la mujer". Un debate que es necesario aunque igual no lo más prioritario para la sociedad en estos momentos.

El juez ha llamado a declarar al ministro Bolaños como testigo por lo de Pegasus. Decían que no tenían nada que decir pero ahora la justicia lo ve de otra manera. Pero hoy el Gobierno da motivo para hablar de otra cosa. Ha iniciado una campaña para evitar el desperdicio de comida que es de una media de 31 kilos de comida por persona.