El Norte de Lucas: "Las medidas anticrisis del Gobierno: si funcionan, medalla. Si no, culpa de Putin"

Se ha vuelto a repetir lo de la bandera al revés, no es lo más importante del día. La estadística refleja que los precios empiezan a ser insoportables. Pero nos pone ante la duda, ¿será signo de mal fario? El día de la recuperación con Marruecos la bandera estaba al revés y desde aquella no ha vuelta a dar una a derechas la diplomacia española. Desgaste político, crisis con Argelia, lo de Melilla, nada ido bien desde entonces.

Así que nos deja desasosiego. A ver si la repetición de un fenómeno tan inusual nos está tratando decir algo. La cumbre nos deja la conclusión de un "futuro incierto y peligroso". A ver si lo de la bandera va a ser un mal presagio.

Estamos en el 10,2 de inflación. Hace un mes Nadia Calviño aseguraba en este programa que se había alcanzado el pico con el 9,8. Desde el Gobierno insisten en que es un problema internacional. No hay responsabilidad propia, ni en que el tope del gas no funcione, nada. No parece higiénico sacudirse cualquier tipo de responsabilidad. Igual es ponerse la medalla y si sale mal es culpa de Putin.

Madrid está siendo escenario de un éxito histórico que está transmitiendo una gran imagen de este país. Pero coincide con lo de los precios y desde Podemos insisten en su malestar por el compromiso de aumentar gasto en Defensa mientras sube el IPC. Pero que tendrá que ver la churra de la inflación con las merinas de los destructores.