El Norte de Lucas: "La ley del aborto tapa lo de Pegasus, y a su vez el lío del rey emérito tapa la hazaña 'monterista'"

Se indigna la izquierda, no toda, por el regreso al regateo en Galicia del rey emérito. Y le tapona a Montero con esa indignación, su gran logro de la década con la reforma de la ley del aborto. Una ley que sirve para tapar las vergüenzas de Pegasus. Y ahora el estrépito de lo del rey está tapando la hazaña de Irene Montero de devolver a criterio de adolescentes la interrupción del embarazo y una medida de reglas dolorosas que una parte considera que estigmatiza a las mujeres. Se compromete también a introducir a la Sanidad Pública en el aborto.

Lo malo para Montero es que su proyecto que tan oportuno es para tapar Pegasus, está siendo tapado a su vez por el regreso del rey emérito. Con hasta insultos, como Joan Baldoví de Compromis, que le ha catalogado como "sinvergüenza". En el PSOE la portavoz Isabel Rodríguez, deja claro que se ponen de lado y no van a hacer consideraciones. España no es una monarquía absoluta y el Gobierno actúa como si así fuera. Otra cosa es que el Gobierno no se atreve a decir que esto cuenta con su beneplácito, no vayamos a tener otro lío.

Suecia y Finlandia quieren entrar en la OTAN ya. La decisión se ha de tomar por unanimidad. Esto pone claro el marchamo del fracaso diplomático ruso en la sangrienta y de momento inútil invasión en Ucrania.