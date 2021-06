El Norte de Lucas: "¿Hay desasosiego por todo lo español, incluso para criminalizar una acción deportiva con sentido?"

¿No se ha convertido lo de la selección española de fútbol en la polémica política del día? Vuelven a desdibujarse los perfiles de la realidad del país por parte de quienes se alimentan de la disputa y el desafecto. Ahora es inaceptable que los jugadores se vacunen para una competición internacional. Así lo considera EH Bildu, se afligen los de Puigdemont y se incomoda el caballero Joan Baldoví de Compromis. ¿De verdad este es un asunto que merece reproche social?, ¿a qué juega esta izquierda?, ¿hay desasosiego por todo lo español, hasta el punto de criminalizar una acción que tiene todo el sentido deportivo?, ¿es por qué la selección es Marca España?

La confianza a los independentistas no está en los socialistas. El problema no es el perdón, el problema es que quien recibe el perdón no está por la labor. Si Junqueras estaba ahora por la labor, ahora los de Puigdemont critica incluso la buena disposición del líder de Esquerra.

La DAC de "obligado cumplimiento", revisada

Carolina Darias se habría ahorrado el trago de que la Audiencia Nacional aceptara el recurso de la Comunidad de Madrid y hoy anuncia el diálogo que seguramente no se aplicó entonces. Aunque el Gobierno diga que no tiene nada que ver el varapalo judicial con el cambio en las medidas.

El Gobierno intenta colarnos que respeta la decisión de Marruecos de cerrar la frontera como un criterio sanitario, y por eso obliga a sus nacionales a irse a puertos de Italia y Francia donde la situación es infinitamente mejor que en España. Un poquito de por favor, que el personal no es tan lerdo...