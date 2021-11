Arrancamos 'La brújula' desde León recordando que el Gobierno ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 gracias al apoyo de los partidos independentistas vascos y catalanes y esto le da vía libre para agotar la legislatura.

Sin embargo, sus socios de Gobierno le recuerdan que esto es una 'ventana de oportunidades'. "Son oportunidades, pero no para España porque sus intereses están alejados de España", apunta Lucas, que destaca que el PSOE no debería estar orgulloso de ello. Mientras, la ministra de Hacienda detalla la cuentas con un tono más españolista y nacional, aunque no sea así.

"Pedro Sánchez ya tiene sus presupuestos, pero hay dudas de que puedan salir de la crisis actual, aunque el Gobierno dice que sí. Tienen las manos libres para gestionar los dineros de Europa, pero los partidos que le apoyan son inconstitucionales y no piensan en España", añade.

De esta forma, el Gobierno ya puede gestionarlo, pero deberá pagar los peajes que le pongan los partidos independentistas. No se conocen las concesiones totales que les hará y es inevitable sospechar, ya que sus socios le recuerdan que sin ellos no puede hacer nada y que para seguir adelante hay que obligar al PSOE.