Arrancamos esta jornada con la noticia de que España "ha sido la primera de su clase", ya que la UE ha anunciado que seremos el primer país en recibir una parte de los fondos COVID, unos 10.000 millones de euros, durante este mes de diciembre.

Mientras, se evidencia que las vacunas son la única barrera contra el coronavirus, teniendo en cuenta que entre octubre y noviembre de 2020 murieron 12.000 personas y este año han sido 1.237. "La diferencia la marcan las vacunas", apunta Lucas.

De cara al puente de diciembre, el Gobierno pide precaución, sin embargo, "no quiere coger el toro por los cuernos" sobre la gestión del virus y no se atreve a unificar criterios. "El Gobierno deja al Supremo de arbitro final de una gestión que no es de la justicia, sino de la política"

En Cataluña, la Justicia da la razón a la Policía y la Guardia Civil y reconoce que fueron discriminados a la hora de recibir vacunas. Esto implica que la Generalitat deberá hacerse cargo de las multas y da pie a reclamaciones que entren incluso en la vía penal.

A principios de marzo de 2020, Yolanda Díaz advertía de la peligrosidad del virus y aun así se celebró la manifestación del 8M. Este viernes le han preguntado sobre ello pero ha cambiado de tema afirmando que la OMS ha puesto de ejemplo a España en la gestión del coronavirus. Mientras, la oposición sigue pidiendo responsabilidades.