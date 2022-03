El Norte de Lucas: "Ni una explicación del Gobierno de en qué beneficia a España el cambio de opinión con el Sáhara"

El Gobierno surca la tormenta perfecta. El campo y el asfalto en huelga. La pesca parada, la energía sin que se le vea el final a la subida, Sánchez sin conseguir un solo apoyo en su gira europea con su propuesta por la luz y su gobierno en la enésima bronca interna hoy a cuentas del Sáhara.

"No hay nada más imprudente que fiarse de Pedro Sánchez", ha dicho Pablo Iglesias, retirado de la política pero que sigue enredando. Nadie ha explicado cuál es la ventaja de cambiar de opinión con lo del Sáhara. Y hay n acuerdo con el Comité Nacional de Transportistas. 500 millones de euros más las bonificaciones. No sabemos si impactará en la huelga pero el acuerdo no están los convocantes del paro. Sigue la duda abierta. Se empeñan en no anunciar medidas hasta que hable Europa. Sánchez prefiere navegar en la tormenta perfecta sin tomar otro rumbo del que marca Europa, no vaya a tener que tomar decisiones. Hasta el día 29 nada.

Sigue el Gobierno sin explicar cómo cambia su decisión con Marruecos la política exterior española. Nada sabemos, se puede especular pero no hay explicación. Sí se alinea España con las tesis de las principales potencias de la Unión. Pero le vale la enésima trifulca con Podemos y que todo el arco político esté en contra. Desde el PP hasta Bildu. Yolanda Díaz se ha mostrado tajante en contra de la decisión, pero por supuesto nadie se plantea salir de la coalición.