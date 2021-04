El Norte de Lucas: El duelo sigue siendo Sánchez - Ayuso

Disputa política en Madrid de zurra y zasca de Sánchez a Ayuso y viceversa. Mientras se frena la vacunación por el temor a los efectos de AstraZeneca. El día que empeoran todos los datos de la pandemia se produce una quiebra en la administración de la vacuna. Un ejemplo, en Madrid de los 29.000 citados ayer, solo se vacunaron 10.000. "Esto es muy malo, y supone un deterioro en el ritmo de vacunación que solo complica las cosas". Y para Lucas un culpable, las administraciones por la falta de organización y consenso.

Pedro Sánchez, deja caer que la Comunidad de Madrid oculta los datos de Covid y no dice la verdad. No se ha hecho esperar la respuesta de Ayuso que le "exige pedir disculpas por ser desleal". Poco después, Sánchez reculaba y se limitaba a pedir "seriedad y responsabilidad". El presidente del Gobierno, ha asegurado que se regirá, en el tema de vacunación, por lo que decidan los expertos. "Está muy bien, pero es una forma de no asumir responsabilidades. Traemos las vacunas, pero los cierres los deciden las Comunidades y las decisiones las toman los expertos, así que esto no me toca".

Pablo Iglesias ve cerca su fin en Podemos

En cuanto la recuperación económica, la ministra Nadia Calviño asegura que se retrasa un trimestre. La Unión Europea pide reformas coyunturales, nada para salir del paso. Y Pablo Iglesias, ya mira a su salida de Podemos. Asegura que es razonable pensar que no se presente a una reelección como líder del partido. "No me gusta nada el ruido, voy a ejercer un papel institucional, soy la vicepresidenta tercera de España y voy a cumplir mi papel como he hecho siempre", ha asegurado Yolanda Díaz, en una nueva muestra de su talante político, reflexiona Lucas.