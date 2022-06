El Norte de Lucas: "Yo sí te creo, salvo si eres víctima de los que se supone son los míos"

LEER MÁS Mónica Oltra, imputada por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada

Mónica Oltra no ha dimitido aún. Utilizando sus propias palabras no se ha ido todavía a casa. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia entiende que hay indicios superiores para investigarla en calidad de imputada por un concierto con funcionarios a su cargo para proteger a su entonces pareja o su propia carreara política de las acusaciones de abusos a una menor tutelada en un centro de la Generalitat.

La ex pareja de Oltra ha sido condenada a cinco años en sentencia que todavía no es firme. El auto habla de desprestigio de la víctima pública para tapar los abusos que había sufrido. Es un caso en que una conjura intolerable y repugnante habría tratado de convertir a una niña víctima en agresora. Es gravísimo, todo presuntamente pero con indicios consistentes. No deja de ser noticia que no haya presentado su dimisión. No hay una riada de protestas de los que suelen enarbolar la bandera del feminismo. No ha recibido el apoyo del 'Yo si te creo'. La menor ha estado y sigue estando sola.

Cuenta el principio de presunción de inocencia. Yo sí te creo salvo cuando eres víctima de los que se supone son los míos. Quizá Oltra se vaya pronto a casa. Como ella exigía a los demás. "El día que me vea imputada, siendo el hazme reír de España, en viñetas de humoristas, me iré a casa", dijo Oltra. Pero no es hazme reír ni saldrá en viñetas, por que estar imputada por enmascarar un ubuso a una menor no es para reírse.