Arranca un nuevo programa de 'La brújula', aunque esta vez nos trasladamos a Jerez. Juan Ramón Lucas reflexiona sobre el nuevo barómetro del CIS que otorga nueve puntos más al PSOE que al PP. "El CIS aúpa de forma incuestionable y dudosa a Sánchez y su Gobierno, que parece que no le perjudican problemas como el precio de la luz".

Aunque la noticia del día es que el Gobierno confirma que la subida del SMI es una realidad. Serán 15 euros y se aplicará desde el 1 de septiembre. En este acuerdo, se ha desmarcado la patronal, que insisten que perjudicará a la economía y generará inflación y un aumento de la economía sumergida.

Y en España, los 'ninis' comienzan a ser preocupantes, ya que esta cifra ya supera el 20%. Sin embargo, no es porque no quieran trabajar, sino porque buscan pero no encuentran nada. Solo Italia está por encima de nuestro país en este ranquin.

El PSOE recalca que no se van a rebasar los límites de la Constitución en la mesa de diálogo. "La sacralización del diálogo, del hablar por hablar". Esto abre la veda a que el resto de comunidades también lo pidan, ya que Urkullu quiere que se amplíen las competencias del Gobierno vasco, a ver si cae algo.

Afortunadamente, cae la incidencia a menos de 100 casos. Mientras, arranca la campaña de vacunación para terceras dosis para inquilinos de residencias de ancianos y demás población de riesgo.

Ayuso se ha convertido en la Britney Spears española, o eso considera ella tras su visita al CEU San Pablo. Esto le favorece porque construye una marca en una disputa entre ella y Casado.