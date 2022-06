El Norte de Lucas: "Argelia ha pegado a la diplomacia española un corte de mangas de los que duelen"

LEER MÁS Argelia suspende el tratado de amistad con España por el giro de Pedro Sánchez sobre el Sahara Occidental

Noche de sorpresas. Quizá uno de los más sorprendidos sea Pedro Sánchez. Hoy defendía en el Congreso su giro en Marruecos como un bien incuestionable. Incluso decía que el inconveniente del disgusto de Argelia no es muy relevante porque no nos van a tocar el gas. Pues escuchado todo esto, Argelia decide suspender el Tratado de Amistad con España. No es que vayamos a tener problemas, es que se divorcian. Un corte de mangas a la diplomacia española de los que va a doler.

Los amigos y los socios de Pedro Sánchez son los primeros que abren la disputa por la decisión en Marruecos. Piden cambios. Pero el Gobierno mantiene que esto es bueno para estar bien con Marruecos que es lo que España necesita. La oposición ve en esto un síntoma más de debilidad del Gobierno.

Una persona ha muerto en un atropello múltiple en Berlín. Recuerda a algún atentado islamista en los últimos años. No hay confirmación de si es una acción terrorista, pero sí que hay un fallecido al menos.

Bruselas dice sí a la isla energética. Mañana se aprobará en el Congreso la orden ministerial. El día 14 de junio será la primera subasta de gas con un precio limitado a los 40 euros el megavatio por hora.