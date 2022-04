LEER MÁS Rubiales pactó una comisión de 24 millones de euros con Piqué por la Supercopa en Arabia

Termina la Semana Santa y caen las mascarillas. Algo no cambia, los pillos que pillan aunque sea legal. Hoy regresamos a la normalidad con lo de Rubiales y Piqué que sacaron tajada por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. No es como lo de las mascarillas, no es ilegal, no es práctica poco común pero en todo caso chirría y es poco ejemplificador tanto como para que lo vistieran de ir a reivindicar los derechos de las mujeres.

¿Qué hacíamos allí? Sacar una pasta, parece que todo legal pero en la información de El Confidencial se destapa el esfuerzo de la RFEF por tapar este asunto y alguno otro.

Hoy Pedro Sánchez afea al PP que no se diga nada del asunto de las mascarillas, que no aclare su relación con la ultraderecha y que bajar impuestos no es un proyecto de país. Un tres en uno. Contesta Vox que peor es pactar con quiénes quieren destruir el sistema político español y que con un 10 por ciento de inflación no bajar los impuestos es no tener corazón. Almeida responde a lo de las mascarillas. Le dice que los tres responsables del Gobierno de compras están imputados.

Mañana caen las mascarillas con "criterios de sentido común". Es lógico que las empresas decidan en qué espacios utilizarlas. Los expertos ven ciertos peligros de hacerlo en estos momentos