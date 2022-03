El Norte de Lucas: "Acuerdo alentador entre Rusia y Ucrania pero cuidado los ingenuos"

El tipo más aislado del mundo después de Hitler, Vladimir Putin, ha dibujado un escenario de Ucrania para justificar el aumento de su presión criminal en el país. "Están ubicando maquinaria bélica en barrios residenciales, tienen miles de estudiantes como rehenes extranjeros". Rusia y Ucrania están hablando. Han alcanzado un acuerdo alentador. Rusia está dispuesta a un alto el fuego para abrir corredores humanitarios. Hay un éxodo masivo.

En el seno del Gobierno no se aplica la poítica del propio Gobierno. Hoy Irene Montero ha insistido en que el envío de armas no es la solución y solo contribuye a una escalada bélica. Yolanda Díaz sí lo ve como una medida correcta, al igual que el ministro de Universidades, Subirats, también del sector de Podemos. No es un cambio de criterio lo del Gobierno, es una evolución. Explicó el ministro de Exterior en la Brújula sobre la decisión de finalmente enviar armas a Ucrania. Ahora cuando toque rectificar podremos decir que es una evolución.

Esta crisis hará que el precio del trigo se dispare con las consecuencias globales que puede generar. El ministro Planas asegura que a corto plazo no hay riesgo de desabastecimiento pero puede haber disponibilidad inferior.