El Norte de Lucas: "La izquierda ya no existe, está perdida, sin rumbo y desnortada"

"Por tercer día consecutivo uno o dos miembros de Gobierno se ven obligados a decir que lo que gobiernan es una democracia. Para ser una bravuconada de Iglesias en campaña, se están desgastando afirmando que España es una democracia plena", reflexiona Juan Ramón Lucas para dar inicio a La Brújula.

"Hasta Yolanda Díaz, de cuota Podemos, ha tenido que salir a pedir calma. Y tiene razón y mérito. Recuerdo que en este programa en la primera entrevista que le hice a Díaz cuando era candidata de Las Mareas me dijo que había presos políticos en España. Y probablemente lo siga pensando", opina Lucas, que insiste, Díaz sabe que "ahora sabe es ministra y conoce su papel y responsabilidad. "Cosa que no le pasa a Iglesias. Y además es libre, ella no es de Podemos y se nota", añade.

"Iglesias y Echenique pueden pensar lo que les parezca bien y defender las ideas que tengan a bien defender. Y decidir y gobernar en base a ese criterio si tienen la mayoría. Eso es democracia", recuerda Lucas, que sin embarga, también resalta que es democracia "saber cual es tu papel y actuar por el bien común cuando tienes el privilegio de la responsabilidad democrática".

"Gobernar exige responsabilidad, juicio y criterio", apunta Lucas, que considera que otra cualidad es el "valor". El que le ha faltado a Pedro Sánchez "que como toda respuesta a la impertinente sandez de Iglesias solo ha dicho que la izquierda está en la tierra. La izquierda ya no existe, está perdida, desnortada". Lucas subraya que ya "lo profetizó Sánchez" cuando arengaba a la gente a "imaginar" un Gobierno catastrófico de izquierdas de PSOE y Podemos en el que una parte y otra pensaban cosas completamente contrarias sobre el 'procés'.

La izquierda desnortada contra la Monarquía

También tiene un comentario Lucas sobre la crítica que Podemos ha hecho a la Monarquía por la decisión de enviar a a princesa Leonor a estudiar a Gales: "Lo que se gastará el rey de su asignación en que Leonor estudie en Gales es solo un poco más de lo que nos cuesta la niñera que Iglesias y Montero tienen para sus hijos, y eso si nos cuesta el dinero a todos".