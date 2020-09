El Norte de Lucas: "Se desangra la Atención Primaria desatendidas sus voces y quejas"

Juan Ramón Lucas arranca La Brújula haciendo una reflexión sobre la situación de la Sanidad en España, concretamente la Atención Primaria, que se encuentra en una situación delicada también al paso de la segunda ola del coronavirus:

"Se desangra la Atención Primaria desatendidas sus voces y quejas cuando aún podía respirar. Ha sido asunto recurrente en este programa desde el mes de junio... y desde entonces la negligencia, o peor aún, la incapacidad de los gestores, ha permitido que llegáramos donde llegamos: colapso, estrés, hartazgo general. Y hasta agresiones.

A quienes ayer aplaudíamos, hoy les reclamamos una atención que no están en condiciones de ofrecer, y no por su culpa. Los médicos y enfermeras de primaria están atendiendo, rastreando, anotando, administrando. No pueden más. Y eso se avisó en primavera".

