Rafa Latorre: "Es difícil saber lo que está ocurriendo en China pero es muy preocupante"

Una de las fiestas ya ha concluido, una aún se va prolongar una semana y la otra ya debería estar en trance de solución, pero no. Vamos con la concluida. En La Peza… como los vencidos de Oteyza… cual fantasmas vagarosos, abatidos, vacilantes, se encaminan lentamente los fiesteros a su hogar. Fin de la fiesta masiva e ilegal que hizo que toda España llamara rave a la reif. La verdad es que por lo que dicen los vecinos, la convivencia con los incansables fiesteros ha sido bastante cordial y no se han registrado sucesos de gravedad tras seis días de desparrame. Han desmontado el poblado que habían levantado como colonos en un terreno rústico del ayuntamiento y supongo que estará programando su próxima farra. Fin de las Navidades.

En Vigo en cambio van a durar una semana, aunque en este caso no ya con permiso municipal, sino con el aliento y el entusiasmo de Abel Caballero. que ha decidido hacerle caso a las demandas de los comerciantes y mantener una semana más el deslumbrante alumbrado de la ciudad olívica. Fíjense que si el alumbrado navideño es un trasunto de la estrella que guio a los Reyes Magos al portal de Belén, en Vigo los Reyes llegarán, se irán y la luz permanecerá para alentar el consumo, suponemos ya que de las rebajas.

Y por último está la fiesta de Washington. Kevin MacCarthy, el paciente MacCarthy ha perdido su cuarta votación a la presidencia de la Cámara de representantes. Igual que ayer, un grupo de republicanos radicales han tumbado su nominación, solo que la peculiaridad de hoy, muy relevante políticamente, es que lo han hecho incluso después de que Donald Trump les pidiera que no lo hicieran y que apoyaran a MacCarthy. Háganse cargo del delirio, el partido ya no está dividido, está hecho añicos, esta facción radical del Congreso no es que no responda a la disciplina republicana, es que ya ni siquiera responde a las órdenes de quien se supone que es su inspirador, el expresidente Donald Trump.

Sus Reyes Magos vienen de Oriente pero tienen un salvoconducto para atravesar sin trámites engorrosos todas las fronteras. Se lo aclaro porque hay otros viajeros que vienen de Oriente y lo tendrán más difícil para poder entrar en España desde hoy y seguramente muy pronto en toda la Unión Europea.

En Bruselas se está dirimiendo una respuesta común a la pregunta de ¿Qué hacer con los viajeros que vienen de China? Uno de los rasgos casi identitarios del régimen chino es la opacidad así que es difícil saber qué es lo que está ocurriendo exactamente allí pero es muy preocupante. Uno de cada 3 de los vaiajeros de China que han sido sometidos a controles aleatorios en Francia han dado positivo en Covid. La mortalidad en China se ha disparado y los gobiernos continentales no tienen la garantía de que la administración de Xi Jing Ping esté compartiendo toda la información, tal y como ocurrió, exactamente al inicio de la pandemia.

El problema de China es que la infección está tan generalizada y el régimen es tan opaco que no hay información sobre posibles nuevas variantes ni sobre la evolución de una enfermedad cuyo origen el gobierno chino ya gestionó de forma desastrosamente oscura.

Lo que está ocurriendo y cómo se gestione es tan importante que trasciende a los sanitario: China lanza un ultimátum a los países que apliquen medidas de control a sus viajeros por la covid y amenaza con tomar «represalias».

Lo más probable es que Bruselas decida que los que vengan de China tengan que presentar una prueba negativa antes de ingresar en los países de la Unión. Y lo más probable es que el gobierno de Xi Jing Ping se lo tome como una agresión diplomática.

Justo hoy España ha comenzado a aplicar una serie de restricciones que China considera injustificadas.

Hoy la noticia de la política en España nos lleva a la Comunidad Valenciana, porque su presidente Ximo Puig ha estado en Más de Uno con Alsina y allí, o sea aquí, se ha referido a dos asuntos candentes..

Uno de ellos es el que enfrenta a Ximo Puig con el Gobierno central. El decreto que prepara el Gobierno para actualizar los planes hidrológicos ha reabierto un viejo debate entre los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. En el nuevo decreto, el Ejecutivo se abre a la posibilidad de recortar el caudal de agua del Trasvase del Tajo-Segura antes de 2025, lo que supondría la reducción de la cantidad de agua que reciben los agricultores para sus cultivos. Esto en tiempos de sequía provoca la alerta de los regantes valencianos y su presidente Ximo Puig pide al Gobierno diálogo para corregir los planes de Teresa Ribera

Desde el Gobierno le ha contestado la portavoz Isabel Rodríguez, manchega por cierto, y le dice que hay un plan para él y que es el que es.

El otro asunto delicado para Ximo Puig es el caso Azud. El levantamiento del secreto de sumario de esta última pieza del ‘caso Azud’ sobre la financiación ilegal de los socialistas valencianos suma un total de nueve imputados, entre ellos está el que fuera responsable de las finanzas del PSPV al que se le ha intervenido documentación que revela numerosos de concursos amañados y otros manejos.

Justo esta última parte de la declaración de Ximo Puig es la que ha soliviantado al PP valenciano. Porque es verdad que el caso salpica a ambos partidos. Lo del PSPV es una pieza separada de una causa mucho más compleja que lleva cinco años de instrucción y cerca de 60 imputados, sobre un supuesto entramado de sobornos y comisiones ilícitas tejido durante la época de Rita Barberá (PP) al frente del Ayuntamiento de Valencia. De hecho aún se mantienen secretas cinco piezas en el ‘caso Azud’. El presidente de la diputación valenciana y candidato del PP valenciano, Carlos Mazón, ha salido de inmediato a desmentir muy airado que haya un solo imputado que mantenga la militancia en el PP

Se ha tenido que escribir otro triste obituario en este inicio con resonancias históricas de 2023. Durante toda la tarde han acudido a despedir Nicolás Redondo Urbieta responsabilidades políticas y actores sociales, representantes de una democracia contribuyó a forjar y consolidar. El de la naval. Es que hubo un tiempo en que a los líderes sindicales se les conocía por su trabajo: Redondo el de la naval, Camacho el del metal…

Pedro Sánchez ha ido a presentar sus respetos y ha recordado su relevancia histórica. Hubo aportaciones más interesantes durante todo el día. Decía Cándido Méndez, uno de sus sucesores al frente de la UGT, que con Redondo se va extinguiendo un ciclo histórico, el de aquellos que hicieron de la transición española una de las obras políticas más admirables y respetables.