La mayoría de los pensionistas cobra una pensión de 1300 euros. A ver, es un tema complejo, porque hay mucho tipos de pensiones. La pensión de viudedad media es de apenas 700 euros. O sea que la pensión media no es un capital.

El problema cuando haces una subida indiscriminada de las pensiones es que la mitad de la partida se la llevan los dos millones de pensionistas que cobran la pensión máxima, que está en los 2800 euros. La subida de las pensiones dispara en más de 23.000 millones el gasto de la Seguridad Social. El Gobierno destinará 204.208 millones a esta partida, la mayor dotación de las cuentas.

Y la mayor parte de esa dotación es para las pensiones máximas, porque es más caro subir un 8%, 2800 euros que un 8%, 700 euros. Esto es básico y es la razón por la que convendría revisar este sistema, por mucho que solo Ciudadanos se atreva hoy a decirlo.

Parecía que el PP defendería un pacto de rentas que desvinculara las pensiones máximas del IPC pero esa medida no la va a defender, al menos en público. El Gobierno sube todas las pensiones un 8% porque es los pensionistas son un vigoroso cuerpo electoral y casi nadie se atreve a oponer un sólo matiz porque los pensionistas son un vigoroso cuerpo electoral.

Hoy ha estado la vicepresidenta Nadia Calviño en Más de uno con Carlos Alsina y… bueno… no es fácil explicar qué de social tiene elevar hasta los 3mil euros la pensión máxima.

Hoy nos visitará la ministra de Defensa Margarita Robles. Hay muchos asuntos de los que hablar con la ministra de Defensa, hombre, con una guerra que amenaza la prosperidad de toda Europa, imagínense, pero hay más. A ver si ella nos sabe decir con qué truco de prestidigitación consiguieron ocultarle a Podemos la subida del gasto militar en las negociaciones…

Los Presupuestos más electorales de la Historia… perdón, los presupuestos con más gasto de la Historia han llegado al Congreso de los Diputados. Mientras tanto siguen llegando previsiones agoreras sobre el futuro, lo cual compromete gravemente el cálculo con el que se hicieron estas cuentas. Esta vez es el BBVA, que es aún más pesimista que el Banco de España. Reduce a un 1% el crecimiento para 2023.

La maquinaria electoral ya va a pleno rendimiento y si un síntoma de ansiedad electoral es un gasto desbocado, el síntoma definitivo ya son las exhumaciones, que ya saben que ya no hay una campaña sin huesitos, sin que se desentierre algún faccioso. A Franco ya lo hemos meneado bastante, ahora toca Queipo de Llano y Primo de Rivera. Si será por facciosos.

Pero no sólo han llegado los Presupuestos al Congreso, ahí están ocurriendo otras cosas. Hoy se han debatidos algunos textos legales de los de cuales destaca por delicado el de la llamada ley trans.

Irene Montero, ministra de Igualdad. Ella se dirige directamente a sus señorías de la derecha. Y es verdad que todo el arco derecho del parlamento se opone a la ley, pero su principal problema no es el arco derecho, sino las compañeras de la izquierda.

Esta ley ha provocado un debate intenso y sobre todo tenso dentro del feminismo, con graves acusaciones cruzadas e incluso sonadas rupturas. Miren lo que decía Carmen Calvo recientemente: «La ley Trans puede destrozar toda la legislación de igualdad». «Mi partido, el PSOE, tiene documentos que están en vigor donde se dice claramente que el sexo determina la posición jurídica. Hay que distinguir entre la necesidad de que el Estado dé respuesta a las personas trans de una teoría queer que viene a destrozar todo lo que de progresista han tenido las leyes de Igualdad entre hombres y mujeres».

El problema de Irene Montero no es con sus señorías de la derecha, porque si ese fuera el problema, la ley no se habría tramitado de urgencia y El País no hubiera publicado recientemente este titular: «La tramitación de urgencia de la ‘ley trans ’profundiza la división entre las socialistas» Y no hubiera añadido: «Organizaciones feministas entregan en el Congreso un paquete de 24 enmiendas al anteproyecto, mientras las tensiones provocan problemas internos en el PSOE difíciles de gestionar»

Y no existiría la sospecha… mejor que la sospecha, digamos, la sospecha informada… de que el PSOE va a tratar de enmendar parte muy sustanciales de esta ley que probablemente hagan muy difícil su aprobación.

Si quieren convertimos en el gran tema nacional los gritos y los ritos de los colegios mayores, masculinos y femeninos. Es que no hay otro tema. Oigan, es que hasta la Fiscalía se ha metido en el tema. Contemos la historia completa. Porque es fundamental siempre conocer la historia completa antes de opinar.

La bola ha ido creciendo desde la mañana con el vídeo famoso en el que unos chicos profieren unos gritos desde las ventanas del colegio mayor madrileño Elías Ahuja. Los gritos son… unos los escucha… y le parece que son de una película de terror

Y a partir de aquí comienza la cascada de consecuencias. Declaraciones alarmadas, llamamientos contra la violencia machista, alusiones a la inhumanidad de los colegiales. Hasta la Fiscalía ha anunciado una investigación. Y hasta el presidente del Gobierno, todo un presidente del Gobierno, ha opinado sobre el asunto.

Claro, uno ve el vídeo y se cree que es todo un colegio de violadores. Lo que pasa es que conviene conocer toda la historia y la historia continúa así. Así que es un cruce de gritos. Queremos más, dicen ellas. El otro colegio, el de enfrente es el colegio mayor santa Mónica y al parecer suelen hacer este tipo de performance. Ellos les gritan a ellas y ellas a ellos. Es decir y por decirlo con un lenguaje que todos van a entender en este juego mutuo hay consentimiento mutuo. Se insultan y se burlan.

El chico que empieza a gritar desde el Ahuja ha sido expulsado y las destinatarias de los gritos han salido en su defensa con un comunicado en el que dicen que tiene muy buena relación con ellos y que en ningún caso esto merece la interpretación de lo que se está dando. Que esto es una cosa que hacen desde hace años los colegios.

Y ahora, conocida toda la historia ya se puede opinar. Pueden decir, un juego brutal, una tradición inaceptable, un rito tribal… bien lo que quieran, pero conviene conocer toda la historia y la versión aterradora que a primera hora se estaba vendiendo, no estaba completa.

Por ejemplo esto de Rita Maestre de Más Madrid. Miren, esta clase de campaña son completamente contraproducentes, verán. Porque lo que hace precisamente es banalizar la violencia, las violaciones y todo aquello de lo que dicen preocuparse tanto. Ahora si quieren hablamos de adolescencia, educación, colegios mayores y lo que sea necesario, pero contando la historia completa, claro.