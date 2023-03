El monólogo de las ocho: "Se publican un rosario de encuestas en los periódicos que deberían preocupar sobremanera a los socialistas"

El 8M llega en el momento de mayor tensión entre Podemos y el PSOE. Puede que en realidad haya que reformularlo. Este es el momento de mayor tensión entre Podemos y PSOE precisamente porque estamos en vísperas del 8M.

Uno de los legados indiscutibles de la legislatura será la división dramática del movimiento feminista. Lo que ocurrirá en las calle pasado mañana sólo será la señal más visible y Podemos ya ha amenazado al PSOE con organizarle una buena ceremonia de repudio. ¿A qué creen que responden si no la amenazantes advertencias de Pablo Iglesias?

Hoy ha salido a hablar una portavoz inusual de Podemos. Se trata de la líder en la Comunidad de Madrid Alejandra Jacinto. Ha utilizado una acusaciones tan hirientes contra el PSOE que lo que sorprende es que las socialistas no hayan reaccionado de inmediato,

Estos son extractos de su comparecencia ante la prensa y destacamos algunos términos, aunque por su sonoridad no haga falta destacarlos. Traición movimiento feminista, código penal de la Manada, retroceso en los derechos de las mujeres… luego en otro momento habla de foto de la vergüenza.

Claro, la foto de la vergüenza sería a juicio de Podemos que sea precisamente el PP y probablemente Vox quienes se sumen al PSOE en la votación de la toma en consideración de la proposición para reformar la ley del sólo sí es sí. Quedan menos de 24 horas para esa votación. Quedan menos de 48 horas para que las manifestaciones del 8M recorran las calles de España.

Resultado de las encuestas

Esta guerra abierta entre Podemos y el PSOE, con amenazas apenas veladas de boicot en las manifestaciones del 8M hay que estudiarla con las encuestas al lado. Hoy se publican un rosario de encuestas en los periódicos que deberían preocupar sobremanera a los socialistas. Sin que todavía se hayan descontado los destrozos provocados por el Tito Bernie, el PSOE se desangra y el PP amplía su brecha. Lo que más debería preocuparlo es el trasvase de voto. Al principio de la legislatura los bloques ideológicos eran impermeables. Solo había trasvase dentro de un mismo bloque, pero ya no. Hay una membrana y probablemente esa membrana sea la ley del sólo sí es sí que deja pasar votos desde el PSOE al PP. Y otro dato para la alarma socialista es la erosión de su gran capital político, que es el voto femenino. Por primera vez, según algunas encuestas el porcentaje de mujeres que vota al PSOE sería inferior al porcentaje de hombres.

En cambio Podemos parece que ya ha expurgado a todo lo que podía quedar de votante crítico o racional y ya solo tiene feligresía. De esa que de verdad se cree que hay una minoría de jueces machistas que están liberando a capricho a los violadores.

De manera que el que está sufriendo daños y daños estructurales es el PSOE. La reacción a los insultos de Podemos es la de un partido pasmado. Pero desde el principio. Desde la parte socialista del Gobierno sólo responde como es debido Margarita Robles

A Robles le corresponde ese papel. Porque la relación con las ministras de Podemos es tan mala, que seguramente ni la escuchan. Pero es que además cuando Podemos habla del Código Penal de la Manada, habla del que se aprobó en el 95, cuando ella la número dos del ministerio de Interior y Justicia de Juan Alberto Belloch.

Mientras esto dice Robles, Pilar Llop se pone conciliadora y trata de atraer como sea al acuerdo a Irene Montero y la triada de Igualdad, que estos días está más ocupada en descubrirle a las mujeres el ignoto laberinto del placer. Porque las mujeres no saben procurarse placer si Pam no les enseña. En esto tiene toda la razón Margarita Robles. Ustedes ya saben que Podemos en general e Igualdad en particular han perfeccionado la técnica de hablar como si fueran las primera pobladoras de la tierra. Nadie se había encontrado el clítoris hasta que llegaron ellas.

Rebaja de penas a los violadores

Bueno, la cuestión es que el PSOE está resintiéndose gravemente de la rebaja de penas a los violadores. 728 en total. 728. Y para compensar el hecho a su juicio vergonzante de que la nefasta ley solo la va a poder reformar con el PP, Pedro Sánchez ha decidido epatar con una medida sensacional.

Esto era una especialidad de Iván Redondo, cuando era jefe de gabinete del presidente. Sacar una medida que polarizase, que enervase a la oposición y que cambiase el tema de conversación radicalmente. Lo que pasa es que la creatividad de la Moncloa está algo atrofiada y lo que han hecho en esta ocasión es reciclar el tema de la paridad, coger una directiva europea pendiente de trasposición, empaquetarla de otra manera y venderla como si fuera una novedad novedosa y fabulosa.

Bueno, norma pionera en Europa que formuló el Partido Popular Europeo y que el Gobierno vende ahora como propia para exhibirse como antaño como los campeones del mundo del feminismo. El problema es que este proyecto suena algo flácido. Fíjense que el objetivo primordial es el de siempre cuando Sánchez se encuentra en dificultades. Polarizar al máximo a la sociedad para poder movilizar a los suyos frente a la reacción. Lo que pasa es que en este caso no se topa con la reacción esperada, con lo que la maniobra le conduce a un callejón sin salida.

Hay otras reacciones que no ayudan al éxito de la estrategia de Sánchez como que salga Díaz Ayuso y constate que la Comunidad que durante más tiempo ha sido gobernada por mujeres, nada menos que tres, es la pérfida Comunidad de Madrid. Pero es verdad esto que dice Feijóo, porque ha hecho el recuento esta mañana Carlos Alsina y en La Moncloa el reparto de cargos de confianza, lo que conforma el núcleo duro del presidente, es de 9 contra una.