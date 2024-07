El monólogo de las ocho: "Vox está desquiciado por la emergencia de este Alvise que le ha robado parte de la clientela"

La decisión ya está tomada y ahora la comunicará Santiago Abascal. El líder de Vox ya daba por rotos todos sus acuerdos con el PP en las comunidades esta mañana en el Congreso de los Diputados. La razón es el auxilio prestado a Canarias y a Ceuta con el reparto de apenas 400 inmigrantes menores no acompañados de los más de 3mil que saturan sus servicios de acogida.

La verdad es que después de haber planteado un órdago tan explícito parece imposible que ahora Vox vaya a permanecer en los gobiernos de Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura o Castilla y León. Sería tanto como admitir la total impotencia del partido, que está en un evidente proceso de radicalización, desquiciado por la emergencia de este Alvise que le ha robado parte de la clientela.

Es una pena que la comparecencia de Santiago Abascal para oficializar la ruptura no admita preguntas y se limite a una declaración, porque hay muchas preguntas que responder. Por ejemplo, si la ruptura alcanza también a los ayuntamientos en los que está Vox que se presten a acoger a los menores inmigrantes. O si además de abandonar los gobierno, los boicoteará impidiendo cualquier otro acuerdo hasta que se convoquen unas nuevas elecciones.

En cuanto al PP… Si rompen, qué… no hay una solución única. No es lo mismo el panorama que le queda a Mazón en Valencia que a López Miras en Murcia, donde roza la mayoría absoluta.

Hay una ley inmutable de la política que es que la emergencia a la derecha o a la izquierda de una nueva fuerza que te disputa el electorado produce un súbito enloquecimiento. Si esto lo vimos con el PP, cuando tomaba decisiones absolutamente incomprensible, dictadas únicamente por la ansiedad que le producía la emergencia de Vox. Ahora a quien le está ocurriendo es a Vox con Alvise. El pánico induce a tomar estas decisiones. Como abandonar todos los gobierno, no vayan a pensar que Vox se ha vuelto un partido institucional. Ahora que veremos cuáles son las consecuencias internas. No vaya a ser que pretendiendo romper los gobiernos de los que participa, lo que se vaya a romper es Vox…

El proceso de aún mayor radicalización de Vox es un hecho difícilmente contestable y empezó con la gran purga de aquellos dirigentes que sonaban un pelín más modernos que Buxadé y sus amigos de Visegrado. Están recorriendo el camino inverso de Giorgia Meloni y prueba de ello es que cuando tuvieron que elegir prefirieron la Hungría de Viktor Orbán y sus Patriotas por Europa. El nombre tiene su guasa, porque nada hay más antipatriota que dejar abandonada a su suerte a una comunidad españolísima como Canarias.

Este lío quizás le ahorre al Gobierno el tener que explicar lo suyo. Porque este debate de la inmigración es el reino de la falsedad. ¿El mejor ejemplo? Los ayuntamientos de Rubí y de Fuenlabrada. En Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Ambos socialistas. Ambos dijeron que no querían que les pusieran un centro de acogida de menores no acompañados. Ambos. No los querían. Es muy fácil llamar insolidarios a los demás, excepto si son tus socios o dependes de ellos. Porque el PP si ha situado al borde de la ruptura con Vox pero… ¿Ha roto el PSOE con los independentistas?

Mientras Ferraz y el coro llaman xenófobo al PP, la comunidad que ha votado no al acuerdo para el reparto de inmigrantes ha sido Cataluña. ¿Va romper sus acuerdos con los independentistas por su xenofobia e insolidaridad? ¿Va a renunciar Salvador Illa a negociar con Esquerra su investidura? Miriam Nogueras de Junts ha explicado la postura de su grupo con su habitual sinceridad.

Hoy le ha dicho el madrileño Juan Lobato a Servimedia que el PSOE debería tender la mano al PP y le dé «estabilidad» donde rompa con Vox. Ya les anuncio que no se va a producir. Fíjense que espíritu de acuerdo tiene el Gobierno en este nuevo clima de entendimiento con la oposición que ha decidido ponerle fácil el acuerdo para sustituir a Hernández de Cos al frente del Banco de España. Han echado a circular el nombre de José Luis Escrivá. Esto lo contó hace días Artículo 14 y nosotros ya lo hablamos en la Brújula de la Economía.

Lo de este Gobierno es fabuloso. Es que igual se creen que es preceptivo se exministro para dirigir instituciones que deberían ser autónomas e independiente. Igual se creen que es un requisito. Porque es que además no les dan ni una semana de descompresión antes de meterlos en la puerta giratoria. Juan Carlos Campo al Constitucional, Dolores Delgado a la Fiscalía, Carmen Calvo al Consejo de Estado, el secretario de estado Miguel Ángel Oliver a la agencia EFE… El Consejo de Ministro es la cantera del Estado.

También puede ser que hayan puesto a circular el nombre de Escrivá para quemarlo. Que la política es así…

Miren que dos noticias publica hoy The New York Times… el partido más cercano a la bases demócratas, el que apuesta sin duda por el Partido Demócrata en las elecciones, máxime cuando el Republicano presenta a Trump.

Miren qué dos noticias.

«Algunos asesores de Biden discuten cómo convencerlo de que se haga a un lado», «Aliados cercanos del presidente están desarrollando argumentos para justificar por qué debería poner fin a su campaña de reelección, aunque no está claro si las discusiones han llegado hasta él»

La otra noticia: «la campaña de Biden pone a prueba discretamente a Kamala Harris frente a Trump» «Mientras el presidente Biden enfrenta crecientes pedidos de demócratas nerviosos para que ponga fin a su intento de reelección, se dice que su campaña encuestó a los votantes para evaluar la fuerza de la vicepresidenta frente al expresidente Donald J. Trump».

Estamos en ese momento cruel en el que todos aquellos que decían que era una locura discutir la capacidad de Biden y que sus lapsus eran una manipulación están ahora haciéndoselo perdonar siendo los más descarnados y brutales a la hora de ridiculizar a Biden.

En cuanto a sus asesores… saben lo que tienen que decirle pero no saben cómo decírselo.

Pero es natural que lo que más expectación ha generado de la cumbre de la OTAN es la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos dentro de unas 3 horas. ¿Por qué? Porque su equipo había tratado de protegerlo limitando sus intervenciones a aquellas que se hacen con un teleprompter delante. Hace 8 meses que Biden no se somete a una rueda de prensa en solitario y la de hoy más que ante los periodistas parece que es ante el médico, porque todos consideran que servirá para medir el deterioro estado cognitivo… en realidad, da igual… ¿No creen que el síntoma más evidente de que debe retirarse de una vez, de que todo esto es muy penoso, es que estemos todos pendientes de cómo responde a una rueda de prensa para saber si es presentable a las elecciones? Oigan, que una nación se gobierna día a día durante cuatro años.