El monólogo de las ocho: "Se tambalea uno de los pilares que sostienen la legislatura"

No es sólo el juez García Castellón. No son sólo el juez García Castellón y la junta de fiscales del Supremo. Nada menos que la sala de lo penal del Supremo y nada menos que por unanimidad ha decidido asumir la investigación de Carles Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.

Hablamos de la élite judicial de este país. Claro que aún habrá quien diga que se trata de una trama organizada de prevaricadores que pretende sabotear al gobierno de progreso. Cuesta creerlo. Ahora, tanto empeño ha puesto el Gobierno, la sanchosfera y Pedro Sánchez en persona en exculpar a Carles Puigdemont antes de que fuera siquiera juzgado que este es un revés a dos manos.

Por de pronto, se tambalea uno de los pilares que sostienen la legislatura. Del humillante y oneroso pliego de condiciones de los socios de Sánchez, el de la amnistía de los delitos del procés es el fundamental, del que depende toda la legislatura. Claro, que ahora que todo se tambalea, casi cuesta prestarle atención a esto de la amnistía.

Con qué autoridad moral le pide Pedro Sánchez responsabilidades políticas a nadie

Aunque es lo fundamental… miren… porque con qué autoridad moral le pide Pedro Sánchez responsabilidades políticas a nadie, cómo puede decir que quien la hace la paga o hacer proclamas contra la corrupción, cuando está tratando de procurar impunidad a unos malversadores, que aún cometieron delitos más graves.

Va a ser difícil cubrir con ese manto de impunidad a Puigdemont mientras esté siendo investigado por delitos de terrorismo. Porque sobre esto sí que son rotundos los tratados de la Unión Europea.

Qué dice la sala de lo penal del Supremo: El tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a 'Tsunami Democràtic' se incardinan en el delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito. Y como considera que Tsunami respondía a las órdenes de Carles Puigdemont…

Esta decisión llega justo cuando se ultimaba un acuerdo para desencallar la amnistía entre el gobierno y los independentistas, que han reaccionado con uno de sus habituales raptos de victimismo.

No descarten que Begoña Gómez, la mujer del presidente termine compareciendo ante la comisión de investigación del Senado. Eso es lo que está estudiando ahora mismo el Partido Popular ante las informaciones que hoy publica El Confidencial. Dice que «El comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer del presidente del gobierno para presentarle negocios». Hablamos de Aldama y del dueño de Air Europa, que en el año 2020, según dice El Confidencial, le presentaron una app para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios.

Una reunión no es delito, ni siquiera demuestra nada. Lo que pasa es que esto sí revela algo cuando menos delicado, que es el papel que debe cumplir la mujer del presidente del Gobierno y sí es lícito que reciba a empresarios para que le presenten sus proyectos.

Desde luego, si el PP quiere sentarla en una comisión, ella no tendría más remedio que acudir porque en virtud de la Ley Orgánica que las regula. Todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas. También Pedro Sánchez, por cierto.

Hoy María Jesús Moreno, ministra de Hacienda y número dos del PSOE, se quejaba amargamente de que se meta a los familiares en todas estas historias.

El presidente del Gobierno difama todos los días a un ciudadano particular solo por ser hermano de Ayuso

Hombre, esto está muy bien. Si no llega a ser porque el presidente del Gobierno difama todos los días a un ciudadano particular solo por ser hermano de Ayuso, porque toda su actividad se ha demostrado legal y la investigaciones sobre él fueron rápidamente archivadas. Ahora el PP se abre a citar a Begoña Gómez en la comisión de investigación del Senado. Pero, prefiere que antes comparezca Sánchez.

Hay un punto en las investigaciones por supuesta corrupción en que todo tiende a enmarañarse, porque es tal caudal de información, tal la profusión de nombres, que es imposible aclararse. Estamos ya casi en ese punto, en que hay un riesgo elevado de que los titulares tengan un subtexto ininteligible.

El sumario que ha desvelado El Mundo cuenta un episodio clave. El pasado 10 de enero se fue a cenar con Koldo. En Enero. Y allí lo identifica la Guardia Civil como intermediario. Pretendía solucionar el problemilla de las mascarillas de Armengol. Así que, primero, la Guardia Civil considera que Ábalos sí es un intermediario de la trama. Eso es lo que dicta la lógica. Koldo sólo es un ejecutor sin iniciativa. A ver si ahora este hombre tan tosco es un genio criminal…

Lo segundo es que lo de Francina Armengol pinta muy negro, porque en su gestión sí se habría producido un quebranto para la arcas públicas y encima haciendo uso de los fondos europeos. Ella sabía que las mascarillas aportadas por la trama eran inservibles, tanto que aún siguen almacenadas, caducando. Y no lo denunció. No sólo no lo denunció hasta que iba a cambiar el gobierno, sino que en una decisión arriesgadísima, Armengol decidió cargar a los fondos europeos.

casi más arriesgado por ridículo es esta maniobra del PSOE de tratar de convertir esto en el caso Feijóo

Esto nos devuelve a la cena de Ábalos. Porque esa cena con Koldo el 10 de enero obedecería a la reclamación de Baleares de 2,6 millones sobre el pago de 3,7 millones de euros que el Gobierno de Francina Armengol hizo en 2020 a la trama a cambio de 1,4 millones de mascarillas que nunca utilizó por falta de calidad. Él sabía que Armengol estaba entonces en el punto de mira. Hoy es la tercera autoridad del Estado. La presidenta del Congreso.

Ahora que casi más arriesgado por ridículo es esta maniobra del PSOE de tratar de convertir esto en el caso Feijóo. Hombre, es que hasta Santos Cerdán pidiéndole explicaciones a Feijóo por Koldo. Demasiado osado, pero a pesar de todo hoy le han preguntado por ello a Miguel Tellado.

