El monólogo de las ocho: "Sánchez ha convertido la situación judicial de su mujer en el gran movilizador de los votantes"

Ya saben que el cartero de la Moncloa suele llamar a las 19.10, así que podemos afirmar que hoy no habrá carta de Pedro Sánchez. Ha aplacado hoy su furor epistolar, nuestro grafómano presidente. Fuentes de la Moncloa le han contado a Onda Cero que vendrán más cartas… que creen que es una estrategia que le funciona. Hombre, desde luego en su escritorio con la pluma de ganso se le ve más cómodo que en las entrevistas, de eso no hay duda.

Así en la estela del precursor Donald Trump ha decidido que se va a comunicar con los ciudadanos a través de X. Porque eso le sirve esquivar las siempre inconvenientes preguntas de los periodistas. No ha habido otro presidente que despreciara como este el control de la prensa. Ese desprecio lo acompaña además del insulto. Porque lo que la carta ha querido instalar es un clima intimidatorio en la campaña a medios y jueces, y en esa tarea se han volcado hoy los dirigentes socialistas y lo que es peor, los dirigentes del Gobierno.

Porque hay formas de crear esa atmósfera sin necesidad de señalar directamente al juez. Basta con deslizar que su actitud es extraña, que vulnera normas no escritas y que la imputación de Begoña Gómez es una represalia política para conseguir. Y luego las terminales mediáticas pueden ser más explícitas. Bueno, es que hoy hay medios que publican tribuna que sugieren que el juez Peinado está prevaricando, firmadas por… Baltasar Garzón, ¡que es un juez inhabilitado por prevaricador!

¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿Máquina del fango es un término preciso?

Hay otro juez que ahora es ministro, nada menos que de Interior y que sugiere que su colega ha entrado en campaña con la decisión de imputar a Begoña Gómez.

Desde luego al Gobierno y al Partido, Pedro Sánchez no les volverá a reprochar que no se hayan volcado en defensa de su mujer, porque como tropa disciplinada y en formación han salido a atacar al juez que la ha imputado.

Ya saben que una de las lecturas de la carta era esta. Que Pedro Sánchez consideraba que su gobierno y su partido habían sido demasiado pacatos en la defensa de su esposa. Esta vez se han presentado todos voluntarios como escudos humanos, como si Begoña Gómez fuera no la esposa del presidente, sino la presidenta del Gobierno.

El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral Central la utilización política de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, aunque en realidad deberían haberlo denunciado por la utilización familiar de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Porque que se sepa la mujer del presidente del Gobierno no es un cargo. Pilar Alegría está excediéndose sin duda en su aguerrida defensa de Begoña Gómez aunque en realidad se trata más bien de un ataque: a los medios, a los jueces y a los partidos de la oposición.

Enseguida nos asomamos a los mítines de la tarde, pero a buen seguro que como esta mañana, la gran protagonista es Begoña Gómez. También porque el presidente del Gobierno así lo ha querido. Es que entre la propaganda electoral que los españoles reciben en sus buzones de correo, ayer había una carta en la que Pedro Sánchez, prescindiendo de los ropajes institucionales, llamaba al voto con el argumento de la imputación de su mujer. Es que esto es así… Ha convertido la máquina del fango en su consigna electoral y a la situación judicial de su mujer en el gran movilizador de los votantes.

Hoy Alberto Núñez Feijóo no la ha señalado a ella, que tendrá que defenderse de lo que se le imputa, sino a él. Porque es verdad que Pedro Sánchez no tiene defensa. En una dehesa extremeña, decía Feijóo que lo peor del caso es la actitud arrogante de Pedro Sánchez, que actúa con manifiesto desprecio de la más elementales convenciones democráticas

Esto de las normas no escritas es el último refugio del oficialismo. Veamos. ¿Acaso no hubo decisiones judiciales sobre la Gurtel o sobre los ERE que interfirieran en procesos electorales? ¿Acaso no es interferir en las elecciones demorar una decisión judicial hasta que los ciudadanos voten? Recuerden que este gobierno trató de ocultar la condición de investigada de Begoña Gómez hasta que fue imposible.

Lo fascinante de este argumento es que mucho de los que lo esgrimen luego pretenden aprovechar la investigación de una persona que va en las listas del PP como es Pilar del Castillo para tratar de desviar la atención. ¿Entonces hay o no hay una norma no escrita para demorar determinadas decisiones? Será en el Constitucional, que no es Poder Judicial, o incluso el Supremo pero los tribunales ordinarios no actúan así.

Pero aunque venga envuelto en una falacia, no está nada mal que se invoquen las normas no escritas de la democracia. La costumbre es un argumento válido, digamos que esta regulación consuetudinaria de la convivencia permite que no haya que legislar sobre todo y que haya cortesías que se den por supuesto. Por ejemplo, la de felicitar al candidato más votado en unas elecciones. Es un norma no escrita.

O la de no nombrar como Fiscal General del Estado a tu ministra de Justicia. Es una norma no escrita, quizás porque no se consideraba necesario explicitarlo. O que no está bien intercambiar impunidad por apoyo parlamentario… es una norma no escrita. Que no es decoroso indultar a tus socios parlamentarios. Que la política exterior no se puede utilizar a capricho. O que conviene informar a la oposición cuando vas a tomar una decisión diplomática que afecta gravemente a los intereses de España. También acudir a las tomas de posesión de líderes de países hermanos, incluso no hacer campaña por uno de los candidatos en otros países… hay muchas normas no escritas.