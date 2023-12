El monólogo de las ocho: "Sánchez no ha comparecido con su habitual desdén por la prensa y oposición"

Si hay un pueblo cuyo nombre es hoy sinónimo de suerte, ese es el de Biar en Alicante. Ha caído íntegro el tercer premio de la Lotería. Todas las series del número han sido vendidas en la misma administración, que ha repartido 92,5 millones de euros. Hoy Biar ha multiplicado su renta per cápita.

El resto de grandes premios de la Lotería han estado muy repartidos. En el extranjero esto de la Lotería de Navidad les fascina y no es para menos, todos los años haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, sin apenas variaciones. Bueno, es que así son las tradiciones y por eso nunca dejarán de ser entrañables los tópicos que se dispensan desde los medios como si fuera la primera vez.

Por ejemplo… esto del riego de millones. Bien, nosotros no nos privamos de tópicos. El primer premio ha regado de millones Madrid, Sevilla, Jaén y Valencia. Pero ha caído en más sitios: Baleares, Murcia, Cáceres, Toledo, Granada o Barcelona.

A eso de la una y cuarto, Jessica Paola Valencia Gómez y Francisco Moreno Durán han cantado el Gordo.

A la hora del vermú. Esto es lo que dicen un gordo muy perezoso… que se ha hecho esperar. Sobre el número 88008: dos consideraciones. Una, los ceros intercalados son una faena para los niños. Son los números más difíciles. Y dos, esto que me envía John Muller, en nombre de la comunidad asiática de nuestro país: «El 8 es el número más afortunado en la cultura china, puesto que 8 (八) suena parecido a 发 (fā), que significa “próspero”, “fortuna».

Bueno, ahora algún testimonio de algunos de los agraciados por el Gordo. Ya verán ustedes cómo la alegría de todos los ganadores es muy parecida. Estos señores de Écija.

Pero no confundir alegría con felicidad, que la alegría es un sentimiento pasajero y la felicidad es un estado más perdurable… de manera que puede que hoy no esté alegre, pero que sea usted feliz, piénselo, eso es lo importante.

Este es el segundo y ha caído en Asturias, Barcelona, Burgos, Madrid, Pontevedra, Jaén, Pontevedra o Badajoz.

Y el resto ya los consultan ustedes en ondacero.es y comprueban si les ha tocado la pedrea. Que hay más cosas que contar, no vamos a estar aquí cantándoles otra vez todos los números

Una reunión entre el presidente del gobierno que erigió un muro en su discurso de investidura y el jefe de la oposición es algo muy noticioso

Han ocurrido otras cosas… una muy noticiable… quizás no debería serlo… quizás debería resultar algo más rutinario o cotidiano. Pero. Una reunión entre el presidente del gobierno que erigió un muro en su discurso de investidura y el jefe de la oposición es algo muy noticioso…

El lugar del encuentro no ha sido la Moncloa ha sido el Congreso de los Diputados. A petición de Alberto Núñez Feijóo y el resultado ha sido mejorable, pero eso no significa que no hayan llegado a acuerdos. Sí ha habido algún acuerdo y algún acuerdo para llegar a un acuerdo.

El acuerdo es nada menos que para reformar la Constitución. La tercera reforma de la Constitución llevará la firma de Sánchez y de Feijóo. Oiga, no es poca cosa reforma la norma suprema del ordenamiento español. Es verdad que es una reforma indiscutida. Probablemente debe de tener el consenso de la cámara. La unanimidad, en fin…

Ahora lo más complicado. Que es el acuerdo para llegar al acuerdo

La modificación del artículo 49 de la Constitución para corregir el anacrónico y muy insultante término disminuido. Se sustituirá por una fórmula más amable y correcta: ‘personas con discapacidad’. Bien, esto era lo fácil. Ahora lo más complicado. Que es el acuerdo para llegar al acuerdo.

Comparecía Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, porque Sánchez no se ha dignado a hacerlo, con su habitual desdén por la oposición y por la prensa. De forma muy oportunista, Alegría ha querido confundirlo todo, por si acaso alguien desprevenido se pensaba que es lo mismo un mediador salvadoreño en Suiza con un prófugo de la Justicia, que un diálogo auspiciado por la Comisión Europea con el jefe de la oposición.

Feijóo ha acudido con una oferta que el presidente difícilmente podía rechazar

Lo cierto es que Feijóo ha acudido con una oferta que el presidente difícilmente podía rechazar. Porque le ha propuesto un diálogo supervisado por la Comisión Europea para la renovación del CGPJ. Eso permitiría arbitrar el principal conflicto. La Comisión urge a renovar el CGPJ pero luego solicita que España modifique el sistema de elección de los vocales para que haya mayor independencia judicial.

Lo que pasa es que Feijóo no se fía de que si el PP hace lo primero luego el PSOE cumpla con los segundo. Porque Sánchez en esto también ha cambiado de opinión y después de prometer que serían los jueces los que elegirían a los miembros de su órgano de gobierno, ahora dice que no es partidario.

De manera que como ambos invocan a la Comisión Europea como argumento de autoridad, lo mejor es que directamente sea el comisario Reynders el que ayude a resolver el entuerto.

VÍDEO DEL MONÓLOGO