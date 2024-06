El monólogo de las ocho: "Lo que quiere Esquerra es la llave de la caja. Una ambición que exhibe con orgullo"

Todo el mundo entiende lo que es una financiación singular. Es una financiación diferenciada del resto. Así que la España multilateral, la que no goza de los privilegios de la bilateralidad, porque no tiene tiene independentistas con los que asociar a Sánchez, se ha soliviantado.

La financiación singular de Cataluña no está motivada por otra necesidad que otra investidura. Igual que la amnistía no se aprobó por su efecto purificador sino para comprar los 7 votos de Puigdemont para la investidura de Sánchez, la financiación singular se ofrece únicamente para comprar el apoyo de Esquerra a Salvador Illa.

A esto se le puede adosar cualquier calificativo excepto el de sorprendente, porque ya avisamos de lo que ocurriría, que esta legislatura imposible funciona mediante un mecanismo de chantaje perpetuo. Porque una vez pase el debate de la financiación singular de Cataluña, comenzará el de la siguiente transacción con la que satisfacer a Puigdemont para poder reiniciar la legislatura.

Hoy todas las comunidades de la España vulgar, incluidas las escasísimas que aún son gobernadas por socialistas se han levantado contra lo que consideran un agravio inaceptable. ¿Cómo es posible que esto que rompe la solidaridad fiscal lo apruebe un gobierno socialista? Hombre, la financiación singular es hija de la necesidad pero hay quien está dispuesta a dotarla de un armazón ideológico. De hecho la relación confederal con Cataluña tiene una relación reconocible. Hoy José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado durante largo tiempo con Servimedia en una entrevista de gran interés.

Ahora es cuando conviene recordar unos principios generales, como que los territorios no tienen derechos ni pagan impuestos, eso corresponde a los ciudadanos y la progresividad fiscal es ese artificio que permite que quien vive en el barrio de Pedralbes pague por lo general más impuestos que el que vive en Besós i el Maresme.

Lo que quiere Esquerra es mucho más ambicioso que un incremento circunstancial del dinero que recibe. Lo que quiere es la llave de la caja. La que le permite dosificar la aportación al sostenimiento común. Es más… ya de soñar… uno de los anhelos más lúbricos de Esquerra o de Junts es poder enviar unos hombres de negro para que fiscalicen el gasto público en Andalucía o Murcia. Esto no es un secreto, es una ambición que se exhibe con orgullo. La llave de la caja tiene otra ventaja… y es que no pueden intervenir tus cuentas si decides iniciar un procés de independencia como el de 2017. Vamos… que todo son ventajas.

Miren lo que decía hoy la portavoz de Esquerra Raquel Sans. Miren qué conciliador suena.

Es que este es un problema conceptual, porque al final terminamos atrapados en ese discurso… por culpa de esa jerga tan pegajosa. El dinero que se aporta para la solidaridad no es caridad. La caja común no es el Domund, para que se desarrollen los pobres extremeños. Una nación es una trama de afectos que implica un proyecto de vida en común. Y es verdad que en el País Vasco hay un régimen especial, pero la solución no puede ser que también la tenga Cataluña. Una posible solución es que lo tengan todos. Un concierto por el cual las comunidades recaudan sus impuestos y luego aportan al Estado en función de una fórmula común.

Hoy Esquerra y Junts parece que están muy peleados, pero en realidad en esto están perfectamente de acuerdo. Sólo pretenden parecer los más intransigentes en su particular carrera por la sangría del Estado. Hoy Puigdemont tiene el día divertido y ha escrito un tuit de un cinismo delicioso. ¡Se queja de que esta promesa es fruto del chantaje! ¡Él! Que le hizo firmar al PSOE un documento en el que asumía toda la historiografía nacionalista desde los decretos de Nueva Planta. ¡Que por poco le obliga a Santos Cerdán a presentarlo disfrazado de Wilfredo el Velloso! ¡De Guifré el Pilós! Es fabuloso.

El tuit es larguísimo pero este es un buen resumen: «Dice Puigdemont: «La noticia de que el PSOE ofrece una financiación singular si se apoya a un gobierno presidido por su candidato a Catalunya es un escándalo en todos los sentidos, y el presidente Sánchez debería responder a varias preguntas si pretende contar con los apoyos que lo han permitido dirigir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas». «Cataluña necesita un concierto económico propio no como concesión para que gobiernen unos u otros, sino porque lo ha reclamado el pueblo de Cataluña a través de su Parlament y lo ha ratificado en diferentes elecciones. El dinero que Cataluña necesita es el dinero que se va y no vuelve; el dinero que permite al gobierno español invertir en Madrid por encima de lo presupuestado. El dinero que genera la riqueza económica de Cataluña y los impuestos que pagan trabajadores y empresarios de Cataluña.»

En cuanto a las reacciones. Miren de los socialistas la opinión de Page ya la conocen, porque ha anunciado que recurrirá a la Justicia para defender la dignidad de los castellano manchegos. Queda otro barón, que es el asturiano Adrián Barbón. María Chivite la dejamos aparte por eso de que es comunidad foral y gobierna gracias a los nacionalistas.

En cuanto a los del Partido Popular. Ha hablado también Núñez Feijóo y la verdad es que parece el menos soliviantado de entre los suyos. Quizás no quiera cerrarse todas las puertas. A saber. Sí ha dicho que esto no tiene ningún sentido político ni encaje legal.

En cuanto a los presidentes autonómicos. Hay una indignación creciente.