El monólogo de las ocho: "Qué forma tan suicida de negociar"

Lo está disfrutando Carles Puigdemont. Es lo que tiene tratar con gente así y sobre todo haber demostrado tal desesperación por continuar en el poder. Claro, si llevas semanas sugiriendo que estás dispuesto a cualquier cosa con tal de que no gobiernen los otros, pues Puigdemont dice ¿cualquier cosa?

¿Qué es lo que está ocurriendo con Junts? Que Puigdemont se ha ido hoy de la Eurocámara y le ha dicho a los socialistas que todavía no hay acuerdo. Que va a torturarles algunos días más y que ya veremos si la semana que viene les da el sí. Fuentes de Junts les han dicho a los informadores en Bruselas que Puigdemont ya dijo en su día que quería una amnistía total. Que vayan estudiando la forma legal de incluir delitos como los de Laura Borrás o Gonzalo Boye en la amnistía. Los suyos son delitos, todavía presuntos, que nada tienen que ver con la independencia. La una habría favorecido a unos amiguetes, presuntamente, con unos contratos. El otro tiene problema por el blanqueo del dinero del narcotráfico de sus clientes. Bueno, son delitos que nada tienen que ver con la independencia de Cataluña, pero Borrás y Boyé son ‘Uno di Noi’.

Fuentes socialistas dicen que son asuntos complejos, que hay revisar minuciosamente con los leguleyos. Lo cierto es que hoy Santos Cerdán no se ha reunido físicamente con Carles Puigdemont, que este se ha ido del parlamento europeo y les ha emplazado a la semana que viene.

Hay que repetir una y mil veces que lo que está haciendo Sánchez es comprar la investidura a crédito del Estado

Claro que Puigdemont también está diciendo así que no se crean que él se va a conformar con lo que ya ha obtenido su íntimo adversario Oriol Junqueras. Porque al mantener el drama, lo que hace Puigdemont es arrebatarle el foco a Esquerra. Él necesita sus victorias políticas, el problema es que esas victorias también las va a sufragar el Estado. Porque hay que repetir una y mil veces que lo que está haciendo Sánchez es comprar la investidura a crédito del Estado.

Qué forma tan suicida de negociar. Concedes semejante capital que te quedas completamente en manos de la otra parte. Porque ahora, ¿qué hace el PSOE? ¿Podría soportar que Puigdemont le reviente la investidura y enfrentarse a una repetición electoral? Pues concederá todo lo que sea necesario porque ya ha sobrepasado el punto de no retorno. Por de pronto, Francina Armengol ha habilitado los fines de semana y los festivos para la celebración de plenos. Es que la presidenta del Congreso está demostrando una sumisión a la agenda de Pedro Sánchez no tiene demasiado parangón en la historia reciente de España. Les recuerdo que no hay fecha todavía para el pleno de investidura. El límite, el día 27 de este mes.

Hoy Oriol Junqueras ha hecho el paseo triunfal por las radios catalanas. Ha ido a Rac1, la emisora del Grupo Godó para presumir que por graves que sean los delitos de Tsunami Democratic y de los CDR. Ellos también tendrán la impunidad garantizada gracias a su negociación con Pedro Sánchez.

Quizás no recuerden lo que fue aquello. Sí viven en Barcelona no lo habrán olvidado. Entre otras cosas fueron capaces de bloquear una infraestructura crítica del Estado como es el aeropuerto del Prat. Un aeropuerto. ¿Y los CDR?

Hoy coincide esta jactancia de Junqueras con una decisión de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ha confirmado la conclusión del sumario en el que se investiga la rama más radical de los CDR y ha acordado la apertura de juicio oral contra 12 personas que fueron procesadas por los delitos pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.

Otra cosa es que luego llegue alguien sin escrúpulo para pactar su impunidad a cambio de unos votos

Todos ellos se beneficiarían de la amnistía que Esquerra Republicana ha pactado con Pedro Sánchez. Ahora Puigdemont quiere añadir otros nombres de los suyos. Pero por de pronto estos 12 tendrían la impunidad garantizada sea cual sea la sentencia. Porque aún tienen que ser juzgados y la Audiencia Nacional, como cualquier tribunal español, funciona con unas garantías. Otra cosa es que luego llegue alguien sin escrúpulo para pactar su impunidad a cambio de unos votos.

El equipo de opinión sincronizada ya se ha apresurado a decir: ¡es que la Audiencia Nacional está haciendo política! No será que es Pedro Sánchez el que está impartiendo justicia. O más bien injusticia.

Pero, Junqueras tiene más motivos para el orgullo y es natural que Carles Puigdemont sienta algunos celos. Porque el de Esquerra ha conseguido la condonación de 1 5mil millones de euros más 1300 en intereses de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico. Y hoy, esta vez en Cataluña Radio, lo explicaba de una forma tan gráfica que no es necesario traducirlo porque se entiende bien.

Claro, se jacta Junqueras y con mucha razón de que «es como si se metieran 2.000 euros en el bolsillo a cada uno de los catalanes». ¡En la buchaca! ¡En la buchaca!

Qué opinarán de esto los socialistas riojanos, gallegos, andaluces, extremeños o manchegos. ¿Qué opinarán? Pues pronto sabremos al menos lo que han votado en la consulta que hay convocada para darle carta blanca a Pedro Sánchez. Hoy termina el plazo para la votación telemática, quien vote mañana tendrá que hacerlo en su agrupación socialista de confianza. Lo que le preocupa al PSOE no es el resultado, que ya dan por descontado una votación a la búlgara.

Lo que ahora le preocupa es que haya mucha participación, que la militancia vuelva a darle a Pedro Sánchez un impulso plebiscitario para arrasar con las críticas internas. Que en realidad la críticas internas son testimoniales y siempre de voces que ya no tienen demasiada influencia en Ferraz.

¿Cuál es la estrategia de Feijóo?

Pero por ello, para llamar a la participación han publicado una foto de Pedro Sánchez votando. Más bien. Votándose. La militancia de Esquerra, por su parte, ya ha rubricado el acuerdo con el 89% a favor y una participación del 43% de sus bases.

El PP también ha movilizado a los suyos en sentido contrario. ¿Cuál es la estrategia de Feijóo? Quiere convertir el Senado en un obstáculo para la tramitación de la ley de amnistía y ha convocado a sus barones para que salgan en tromba a denunciar el trato desigual. Más bien discriminatorio que reciben sus comunidades autónomas a causa de los pactos de Sánchez con los independentistas.