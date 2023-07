El monólogo de las ocho: "El PSOE está en total disposición de negociar la investidura de Sánchez"

Ahora les hablamos del voto CERA y de la política. ¿Quién nos iba a decir que estaríamos siguiendo el escrutinio del voto en el extranjero como si fuera otra noche electoral? Pues ahí estamos, pendientes de cada saca. Yo sólo recuerdo algo semejante en algunos comicios gallegos cuando se cuenta el voto de la emigración. Pero es que un sólo escaño puede desequilibrar las negociaciones.

Antes de nada nos echamos a las carreteras porque es el último viernes del mes de julio y hoy es lo que están haciendo miles de españoles. Unos, lo más afortunadas, porque parten en éxodo hacia sus vacaciones. Los otros, los desafortunados, porque regresan a sus ocupaciones. A estos siempre los describimos como a lo vencidos del poema de Oteyza: «Por la estepa solitaria, cual fantasmas vagarosos, abatidos, vacilantes, cabizbajos, andrajosos». Pero eso sí, tostaditos.

Bueno, la radio cumple con su misión esencial cuando les ayuda a planificar bien su viaje. Así que escuchen lo que nos cuentan desde la DGT.

No parece que el voto CERA vaya a tomarse la revancha de las elecciones. Ha cobrado un gran interés el voto de los españoles en el extranjero, como en ningunas otras generales que se hayan celebrado en España desde 1978. Pero ya les contábamos que las probabilidades de que algo cambiara eran remotas.

Por el momento, todo sigue igual. En primer lugar, veamos cuál ha sido la participación. Ha votado el 10% de los electores registrados en el censo en el extranjero. Son 233.688 papeletas más. Esto no se sabía hasta hoy y pudo despistar las proyecciones, porque en realidad se desconocía cuántos votos viajarían hacia España y, por tanto, cuáles eran las probabilidades reales del juego de escaños.

Los datos ya conocidos no varían el resultado ni en Melilla ni en Soria ni en Navarra ni en Orense ni en Segovia ni en Baleares. Esto entraba dentro de lo previsto. La noticia a esta hora es que No ha cambiado nada en Gerona. Esta era una de las circunscripciones donde el PP tenía depositada alguna esperanza, porque estaba a un puñado de votos de arrebatar un escaño nada menos que a Junts per Cat. Eso habría arruinado el plan inmediato del PSOE que consistiría en negociar con Puigdemont una abstención, porque ahora ya no sería una abstención sino un sí y el precio se eleva. En Gerona al PP le han faltado 253 votos para arrebatarle el escaño a los de Puigdemont.

¿Y ahora de qué están pendientes los cuarteles generales de los partidos? Pues sobre todo de Madrid. Porque en Cantabria, si algo ocurre, sería un trasvase entre el PP y Vox. Lo crucial de Madrid es que el PP podría arrebatarle al PSOE un escaño y trastocar así los precios de su negociación con Puigdemont, porque ya no les valdría con la abstención sino que requirirían el Sí.

Ahora que tampoco parece que vaya a ser un obstáculo. Porque el PSOE está en total disposición de negociar la investidura de Sánchez. Hay hoy un testimonio que resuena con una honestidad brutal desde el País Vasco. Habla Eneko Andueza, secretario general del PSE, en Onda Vasca. Va a ser difícil escuchar de entre las filas socialistas un análisis tan transparente en todo este periodo poselectoral.

Conviene escucharlo atentamente y prestar atención a cada palabra. Andueza dice que tenemos una Constitución que no va a permitir que se cumpla con las exigencias que van a imponer los socios nacionalistas del gobierno de Sánchez. E inmediatamente propone cambiarla. Claro. Si es que esta constitución no sirve. No es que los nacionalistas, los independentistas, tengan proyectos destituyentes que afectan a la convivencia. Es que la Constitución es demasiado restrictiva.

Fíjese que el argumento es que con la Constitución actual el PSOE no puede satisfacer a todas las exigencias que los partidos nacionalistas le van a plantear a Sánchez para la investidura. Oye, pues nada pues la cambiamos. Si esta Constitución no sirve para que gobierne siempre menudo desastre de Constitución la cambiamos y en el Título I cambiamos la soberanía nacional por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

O sea, no es que el PSOE tenga un modelo de convivencia y quiera plantearlo a los españoles, no, es que cree que el modelo de convivencia debe ser el que le garantice el poder a Sánchez.

Porque luego está este delirio de que hay que cambiar la Constitución porque hay que convivir. En primer lugar, hay 11 millones de españoles que votaron a partidos a los que esta Constitución excluiría, porque está concebida precisamente para impedirles llegar al poder. No, si precisamente lo que proponen y por lo que trabajan casi todos los partidos que van a investir a Sánchez es precisamente dejar de vivir juntos.

Uno de los éxitos más rotundos de la campaña socialista fue que se ignorara lo que iban diciendo sus socios por los mítines. Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras, en mítines conjuntos, iban clamando por el derecho de autodeterminación como programa único. Ahora es lo que tiene Sánchez sobre la mesa, se lo ha dicho ya Carles Puigdemont: amnistía y referéndum. Claro, esto no cabe en la Constitución. Habrá que cambiarla, entonces, porque aquí lo importante es que gobierne Sánchez, ya sea con Puigdemont.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante. Esta Constitución ha propiciado el más largo periodo de prosperidad, estabilidad y convivencia de la turbulenta historia de España. Quienes quisieron impedir su éxito, fracasaron. No sin que los demócratas pagaron su tributo de sangre.

Por eso es tan aleccionador que esta declaración sobre la convivencia del socialista Andueza coincida con la noticia de que Bildu ha impedido una declaración de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Ha votado este viernes en contra de una declaración institucional en Navarra para homenajear a Miguel Ángel Blanco. No sé si esta es la convivencia vasca que propone Andueza como modelo nacional. Lo que es seguro es que Bildu es socio prioritario de su partido.