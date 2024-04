El monólogo de las ocho: "El PSOE dice concordia, los independentistas responden referéndum"

Los gallegos y los canarios serán los únicos privilegiados de entre los españoles que podrán disfrutar del espectáculo del eclipse. Según explica el Observatorio Astronómico Nacional, los habitantes de la parte occidental del archipiélago canario, o sea, los que vivan en el Hierro, la Palma, la Gomera, Tenerife y Gran Canaria y en algunas partes de Galicia verán como la luna se interpone ante el sol y les sume en una breve pero inquietante tiniebla. A las 9 y 2 minutos en Galicia, y a las 8 y 17 en Canarias, notarán como todo se oscurece. Durará poco, 10 minutos.

Estas cosas antaño provocan pavor y ahora provocan curiosidad. En lugares como las cataratas del Niágara se han agotado las reservas desde hace tiempo para observar el espectáculo celestial en todo su esplendor. Allí sí que será un eclipse total. En Estados Unidos, en México y en Canadá. Ya verán ya mañana la tradicional imagen de los curiosos mirando al cielo a través de los cristales tintados para protegerse la vista. Hay festivales convocados para festejar el eclipse. Estas cosas new age.

¿Sabía que la primera fotografía de un eclipse de sol se tomó en España? En 1860, Warren de la Rue capturó lo que muchas fuentes describen como la primera fotografía de un eclipse solar total . Lo tomó en Rivabellosa, España, con un instrumento conocido como Fotoheliógrafo de Kew . Esta combinación de telescopio y cámara fue construida específicamente para fotografiar el sol.

Luego conectamos con Estados Unidos para hablar de la fiebre del eclipse. Es que comparado con como se está viviendo allí, lo de aquí es pura desidia.

Lo del Senado ha sido un espectáculo algo más deprimente. Porque si bien nunca es agradable ver cómo los independentistas se mofan del presidente del Gobierno, aún peor es cuando lo hace cargados de razón.

Ahí fue, al Senado, Pere Aragonès a dispensar concordia. Decía que acudía encantado a la comisión de la Comunidad Autónomas porque a él siempre le daba placer lo de trolear al PP. Ya ven. A quien ha troleado es a Pedro Sánchez. De hecho hoy los portavoces del Partido Socialista acusan al PP de hacer la pinza con Esquerra. No, lo que ocurre, es que el PSOE no ha enviado a nadie al Senado a defender la amnistía, quizás porque sabía que se toparía con estas burlas de Pere Aragonès y que no podría contestar. El PSOE dice concordia, los independentistas responden referéndum.

Y frente a ellos los presidentes autonómicos del Partido Popular, con una participación muy destacada de la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el aragonés Jorge Azcón o el murciano López Miras o el castellaleonés Fernández Mañueco, a los que ahora escucharemos, que le explican a Aragones lo que significa la soberanía nacional. O sea, que sobre los asuntos que competen a los españoles, deciden todos los españoles y no sólo una parte. Porque lo absurdo del argumentario de Pere Aragonès es que se agarra al articulo 92 de la Constitución para atentar contra el artículo 1. Y eso, se entiende, no puede ser.

Se puede considerar otra de las citas de la precampaña. Es normal que si se monta una comisión de investigación en el Senado sobre los contratos de la Pandemia, comparezca el ministro de Sanidad de entonces. El problema es que ahora es candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña y se llama Salvador Illa. El PP ha presentado la lista de comparecientes en la comisión del Senado y todo es bastante previsible excepto por una cosa. Ni Pedro Sánchez ni Begoña Gómez van a ser citados.

Como pueden apreciar por las palabras de la secretaria general Cuca Gamarra esta es una maniobra puramente política, porque lo que hace el PP es reservarse esa opción para seguir amenazando con ella, porque de los patrocinios de la mujer del presidente ((los patrocinios aparentemente recíprocos)) sí van a hablar en la Comisión. Al menos entre los nombres de los comparecientes aparece Carlos Barrabés que es el empresario que ha montado, diseñado y patrocinado el máster que codirige Begoña Gómez y al que ella habría apoyado con sendas cartas para que ganara dos concursos millonarios del ministerio de economía.

Este fin de semana sorprendió la carta que la esposa del presidente dirigió a El Confidencial. No tanto porque alguien ejerza su derecho a rectificar una información que considera imprecisa o incorrecta, que ese es un derecho que asiste a cualquiera, sino porque la carta era en realidad una confirmación de las informaciones que ha venido publicando este medio. Porque la única inexactitud que ha señalado concretamente es una cuestión semántica de un titular. Que es verdad que utiliza un atajo para acortar la frase… pero si eso es todo… más bien parece una carta de apoyo, como las que envió en favor de las empresas de Carlos Barrabés.

En cuanto al resto de los comparecientes… Sin novedad. Por la comisión del Senado desfilarán José Luis Abalos, Koldo y su hermano Joseba, Víctor de Aldama, este Cueto que se considera el verdadero cerebro de la trama… La cuestión es serializar las informaciones sobre corrupción que tanto desgastan al gobierno pero lo que de verdad teme Sánchez es que este es un caso judializado, con partes secretas y un millón de bifurcaciones. O sea, un caso del todo incontrolable. Eso es lo que de verdad, preocupa.

Y algo más. Ya ven que las citas del día afectan a candidatos en liza de las elecciones catalanas. Queda una. Carles Puigdemont ha sido llamado a declarar por el Supremo como investigado por terrorismo en el caso Tsunami.

Sería una declaración voluntaria entre los días 17 a 21 de junio y podría ser por videoconferencia. Rehusará. Porque él quiere seguir representando la dignidad de Cataluña, que no se sienta en los banquillos para responder ante la Justicia española. Pero su proceso sigue a la espera de que la amnistía borre sus delitos y extinga sus causas pendientes.

