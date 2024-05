El monólogo de las ocho: "El PSOE ha decidido retirar su ley del suelo para evitar el espectáculo de una nueva derrota parlamentaria"

Seguro que ustedes lo han percibido. Este trasiego que se trae Pedro Sánchez con la cancillería. Casi parece un pato cojo, uno de esos presidentes de estados Unidos que en el crepúsculo de su mandato, abandona su agenda doméstica y se dedica a jugar a la geopolítica y a labrarse un legado internacional.

Una de las razones, sin duda, de este súbito interés por el mundo es que en España ya no hay legislatura de la que ocuparse. El Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que lo sustenta e incluso acude dividido al Congreso. En solo una semana ha cosechado las mismas derrotas parlamentarias que victorias había obtenido desde que Pedro Sánchez ha sido investido de nuevo presidente del Gobierno.

Sumar votó en contra de la tramitación de la abolición de la prostitución y hoy mismo el PSOE ha decidido retirar su ley del suelo para evitar el espectáculo de una nueva derrota parlamentaria. La debilidad es manifiesta y como ha perdido el Parlamento, Pedro Sánchez se refugia en la cancillería donde puede hacer y deshacer con la Política Exterior sin encomendarse a nadie.

El PSOE culpa al PP de no procurarle el oxígeno parlamentario que le niegan los que fueran sus socios y hoy por tanto resuena en la política española la advertencia que lanzó desde la tribuna Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura.

La investidura tuvo como símbolo un muro erigido para aislar al PP junto a Vox. Ahora sin embargo, una vez se ha quedado solo y sin mayoría para sacar adelante la más mínima agenda doméstica, Sánchez pretende que los salvajes que viven en las tierras ignotas entren en la ciudadela para salvarle las votaciones.

Ayer, una vez se había constatado que el PSOE no contaba ni siquiera con Sumar para aprobar su Ley del Suelo, el PP decidió no revelar cuál sería el sentido. Era evidente que diría que no. Hablamos de una lógica política muy pedestre. El PP no iba a privarse de infligir una nueva derrota del Gobierno que convirtiera en palmaria su debilidad actual.

Es normal, el PP considera que Sánchez lidera un proyecto destituyente con unos socios indeseables, no puede prestarse a ser la bombona de oxígeno que le permita tomar aire para luego continuar su camino con Podemos, Bildu, Esquerra. Porque además el PSOE le niega cualquier gesto de acercamiento y negociación.

El texto concreto de la Ley del Suelo no sólo no le desagrada al Partido Popular sino que algunos de sus munícipes lo reclaman. Pero sólo faltaría que el Gobierno que ha retirado a toda una embajadora en Buenos Aires en puro furor electoral le fuera a reclamar a la oposición que haga cálculos políticos.

Además contaba hoy Alberto Núñez Feijóo que tampoco es que el gobierno haya demostrado la más mínima voluntad de concitar su apoyo. Lo contaba en 120 minutos de Telemadrid.

La ley buscaba principalmente mejorar la seguridad jurídica en el desarrollo urbanístico y evitar la nulidad de los planes urbanísticos por errores formales subsanables. La ley tenía como objetivo proporcionar mayor estabilidad y certeza a los procesos de ordenación territorial y urbanística, abordando problemas que afectan a muchos municipios españoles​. Esto para Podemos o Sumar es favorecer a los especuladores y promueve la cultura del pelotazo. Pero ya saben que cualquier actividad económica es sospechosa para determinada cultura política que enseguida recita la alineación de la galería de los monstruos del capitalismo… Fondos buitres, especuladores, grandes tenedores…

Los promotores inmobiliarios esperan que la ley regrese al Congreso.

Las elecciones europeas se prestan dramáticamente a la simplificación. Quiero decir, que siempre se produce una indeseable nacionalización de la campaña y los resultados, cuando en realidad se juega mucho más que las habituales cuitas domésticas. Por de pronto, se está produciendo una reconfiguración continental de las distintas familias que tendrá una gran revelación en la elección del presidente de la Comisión.

Hoy ha ocurrido algo muy significativo. Escúchenlo. Es la voz de Úrsula Von der Leyen.

Von der Leyen rasgando el cordón sanitario y preparando una más que posible alianza con Giorgia Meloni tras las elecciones europeas… Hoy comienza la campaña de las europeas. Luego a las diez nos vamos al inicio de la campaña de los partidos nacionales que se presentan a estos comicios, pero ahora permítannos asomarnos de nuevo a Bruselas, donde se ha producido el momento sonoro que ustedes escuchaban hace un rato. Allí han expuesto sus programa y sobre todo sus posibles alianzas los candidatos a presidir la Comisión tras las elecciones. Y allí la candidata de los populares, la actual presidenta de la Comisión Úrsula Von Der Leyen no ha descartado nada.

Hoy en Más de Uno ha estado el socialista aragonés Javier Lambán, que ayer presentaba su libro. Un testimonio incómodo, basta ver la lista de quienes acudieron a la cita. Javier Lambán está a la espera de la sanción de su partido por haberse ausentado de la votación de la amnistía en el Senado y asume con bastante deportividad la multa.

Le contaba a Carlos Alsina cuál es su espíritu militante como socialista y qué lugar ocupan los que como él discrepan de la línea oficial.