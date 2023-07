El monólogo de las ocho: "La política de este tiempo está desquiciada"

A veces antes de ofrecer la declaración de un determinado político conviene precisar lo que no ha dicho. Para no abonar la confusión. Felipe González ha presentado hoy en La Rioja, una nueva edición de La Nueva Revista y allí ha hablado de posibles formas de que España se gobierne después del 23J. No ha abogado por una gran coalición, tampoco ha dicho que siempre ha de gobernar la lista más votada, ha dicho algo mucho más sencillo pero la política española de este tiempo está tan desquiciada que hasta esta propuesta suena utópica.

Lo que dice González es que los partidos no pueden comportarse como minorías de bloqueo y que si no hay otra alternativa viable, hay que dejar que se forme un gobierno. Tan sencillo.

Claro que a González ya se le escucha poco o nada en Ferraz. Y quien en cambios tiene una influencia creciente es Zapatero, que exhibe por los platós una opinión completamente distinta, que quizás sea la preponderante entre los militantes del PSOE y es que el valor a preservar en todo caso es que no gobierne el PP y si ha de hacerlo que lo haga con Vox para que el PSOE pueda hacer la oposición desde el cuanto peor, mejor. Barcelona es una vía de única dirección. Allí el PP entregó con su abstención la alcaldía a un socialista para evitar un gobierno nacionalista. Eso jamás ocurrirá al revés. Y la prueba es que cuando el PSOE se rompió para hacerlo, quien finalmente ganó la contienda fue quien hizo del bloqueo un rasgo de distinción política, que fue Pedro Sánchez.

Las encuestas, son bastante divergentes entre sí

Miren hoy las encuestas, son bastante divergentes entre sí, más de lo que resultaría recomendable a tan escasos de días de las elecciones, pero vistas en conjunto pueden extraerse algunas conclusiones. Parece que Feijóo va a ganar. Lo más probable, es que lo haga por debajo del umbral que el mismo ha fijado para no meter a Vox en su gobierno. Ese umbral es el de 150 diputados, porque es más o menos el que garantiza que el PP suma más que toda la izquierda. Pero, ya les digo que todo esto es por seguir utilizando el lenguaje de Felipe González «hipotetizar sobre futuribles», o sea política ficción, porque todo puede cambiar de aquí a que los españoles voten. Hoy Alberto Núñez Feijóo tenía una cita en el diario La Razón, en un multitudinario acto donde se va a presentar como la alternativa de Gobierno.

A Feijóo cuando se le plantea la posibilidad de gobernar por Vox ya no aparta de sí ese cáliz. De hecho incluso se presta a alguna hipótesis. ¿Qué hará si un ministro de Vox le hace un desaguisado como el de Irene Montero a Sánchez? ¿Podrá cesarlo? Y él dice que sí, que lo hará, de manera que ya no es un tabú para él hablar de esa posibilidad.

Lo que pasa es que González es muy ambiguo, porque cuando él dice que lo más saludable sería que gobernase la lista más votada en caso de que no hubiera una alternativa viable. ¿Se refiere como viable a una alternativa posible como un nuevo frankenstein, pero ya con Junts y con un PSOE más debilitado? Porque parece la única alternativa posible y no parece demasiado viable o más bien deseable.

Lo que es una evidencia es que la repetición electoral ya no es una opción porque los españoles se han hartado a demostrar que castigan a quien les devuelve a las urnas. ¿Por qué creen que María Guardiola se dejó de heroicidades? Primero porque ir a nuevas elecciones suponían una inmolación y segundo porque su promesa de inmolarse antes de gobernar con Vox no era sincera. Hoy se ha referido a ella el presidente de Andalucía Juanma Moreno en un acto de El Mundo y fíjense en lo minucioso que es para encontrar las palabras.

Hoy la campaña está marcada por otra lona de esas inmensas en tamaño y en repugnancia, que es esta que han desplegado los de Desokupa, en los que mandan a Marruecos a Pedro Sánchez. Lo han colocado ahí en Atocha en Madrid y es un monumento a la violencia antidemocrática. Los vínculos de estas organizaciones con Vox son evidentes y se aprecia claramente incluso el mismo afán antiestético, y la misma torpeza estratégica, pero tampoco vamos a reclamar finura a estas alturaS.

Vox sigue bloqueando el gobierno de Murcia y corren las horas para la investidura de López Miras, que se promete fallida si no cambia el clima político en la región. López Miras ha hablado en este acto de La Razón que protagoniza Alberto Núñez Feijóo.

Aquí ya se han dado los tres modelos. Gobiernos en solitario con pactos programáticos con Vox como el que de Marga Prohens ha firmado en Baleares. Acuerdos de Gobierno con distinta resistencia como el Mazón en Valencia o Guardiola en Extremadura. Luego está lo de Azcón en Aragón que seguramente será un acuerdo a cuatro porque Teruel Existe ya ha confirmado su apoyo por la vía de los hechos, que es con un acuerdo en la diputación de Teruel. Veremos ahora cuál es la posición del PAR, pero ya se puede decir casi con seguridad que pronto Azcón será presidente de los aragoneses. Y hoy mismo, hoy, María José Sáenz de Buruaga se ha convertido en la presidenta de los cántabros. Con otra fórmula: La candidata del PP logra ser investida en segunda vuelta y por mayoría simple, con los votos en contra de PSOE y Vox. Gracias a la abstención del Partido Regionalista cántabro de Miguel Ángel Revilla.

En Francia se han producido unas tres mil detenciones este fin de semana y la violencia ya no es la de los coches ardiendo y la barriada en llamas. El domingo los franceses amanecieron con la noticia de un ataque directo y premeditado a la casa de un alcalde donde dormían sus hijos de 5 y 7 años junto a su mujer. No es la única autoridad atacada, hablamos de una larga lista de dirigentes, concejales, ediles, alcaldes amenazados.

La familia de Nahel, este chico cuya muerte a tiros de la policía desataba los disturbios, ha salido ya a decir que esto ya no tiene nada que ver con el joven. Esto es la ira de la Banlieue y ha revelado que las grandes ciudades de Francia tienen un polvorín en los suburbios, donde hay grandes bolsas, no de descontento o desamparo, de puro rencor a la república, que es lo que estos días está en peligro.