El monólogo de las ocho: "Pequeñas miserias de la vida política española"

Hay tres noticias hoy en Israel que están relacionadas y que bien podrían estar escribiendo el prólogo de la invasión terrestre de Gaza.

Benjamin Netanyahu ya ha formado su gobierno de concentración nacional, con un gabinete de guerra multipartito al que ha incorporado a dos exgenerales que ejercieron como jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y dirigieron operaciones de Gaza, los dirigentes políticos centristas Benny Gantz y Gadi Eisenkot.

El partido de Gantz contará con cinco ministros sin cartera en este Ejecutivo de emergencia. Benny Gantz es el principal dirigente opositor y su concurso es esencial para que el gobierno se llame de unidad nacional, aunque en él no vaya a participar otro partido importante, que es el Yair Lapid, que ha descartado compartir gabinete con los extremistas religiosos que apoyan a Netanyahu.

Esta es la primera noticia, la segunda es que el bloqueo de Gaza ha dejado a la franja sin electricidad. Israel tiene la palanca del suministro de energía y los generadores autónomos tienen una capacidad limitada. Gaza está a oscuras.

Y la tercera es que hay 300.000 soldados concentrados en la valla fronteriza a la espera de una orden para comenzar la incursión terrestre. Todas estas noticias componen el mosaico de una operación a gran escala. También prometida por Netanyahu, que ya le anunció a la sociedad israelí que su respuesta cambiaría toda la situación en la región.

Hay quizás una cuarta noticia que apunta a un nuevo estadio en el conflicto: el Pentágono ha confirmado que el Gerald Ford ha llegado ya al Mediterráneo Oriental con su grupo de combate.

Grandes miserias de la pequeña política, que es la política de las condenitas

Pero, no todos los problemas se concentran en el sur. Hezbolá sigue atacando por el norte y hace un par de horas sonaban las alertas por una posible incursión de drones desde el Líbano. Las autoridades han pedido a los residentes en localidades cercanas a la frontera que busquen refugio por el temor a una infiltración de drones de Hezbolá. Las alarmas no han dejado de sonar en toda la tarde. Vamos a recordar que al lado de Hezbolá, Hamás es una banda de la porra. Hezbolá, es un grupo terrorista con la capacidad destructiva de un ejército convencional de una nación desarrollado. Son la vanguardia iraní en el sur de Líbano y su concurso en esta guerra provoca el pavor.

Se ha confirmado una noticia trágica más. Tristemente previsible y es que la joven española Maya Villalobo se cuenta entre los asesinados por el brutal ataque terrorista de Hamás. Era un chica de 19 años, con nacionalidad hispanoisraelí y como ocurre con las jóvenes israelíes de su edad estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Se encontraba destinada en la base militar de Nahal Oz, próxima a Gaza, que resultó arrasada por los milicianos de Hamás. Su muerte ha sido confirmada por el Ministerio de Exteriores español. Y con mayor o menor fortuna, con mayor o menor cinismo, su familia ha recibido las condolencias de los dirigentes políticos. Dice por ejemplo Yolanda Díaz. «Lamento profundamente la noticia de la muerte de Maya Villalobo Sinvany. Todo mi cariño a sus seres queridos. Hay que detener esta escalada bélica. La violencia, la muerte y la destrucción no son el camino. Trabajemos por una paz justa y duradera» No, hombre, no. La escalada no es la causa de la muerte de Maya Villalobo, más bien es la consecuencia, porque está chica ha sido asesinada por Hamás, a quien la vicepresidente elude mencionar.

Pequeñas miserias de la vida política española. O más bien grandes miserias de la pequeña política, que es la política de las condenitas.

Hoy con Alsina en 'Más de Uno', ha estado Dalia, una israelí de origen argentino que tenía a su hermana gemela, su cuñado y dos sobrinas en un kibbutz arrasado por Hamás. Porque a esta hora, en que las tropas terrestres de Israel se agrupan en la frontera de Gaza, la principal disuasión no es la resistencia miliciana que espera dentro, sino los rehenes secuestrados por Hamás.

Patxi López ha confirmado la conversación telefónica de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras. Es que continúa la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez y no es una cuestión de tratar un asunto tan delicado con subalternos. Claro, como Sánchez también depende de Bildu y de Junts para ser investido, la pregunta es inmediata. ¿Hablará también con Arnaldo Otegi? ¿Y con Carles Puigdemont?

Se enfadan mucho cuando se les traslada esa pregunta. De hecho otra vez ha pecado de inoportuno Jaume Asens cuando ha dicho que seguro que Sánchez y Puigdemont terminarán manteniendo una conversación. El PSOE andaba muy enfadado con Sumar por su precipitación y su falta de discreción. Pero, ¿por qué no? Si ya ha hablado con un condenado por sedición y malversación, no sé que reparo moral le puede producir telefonear a un condenado por secuestro como Otegi o a un prófugo como Puigdemont. Al fin y al cabo está negociando con las formaciones de ambos para conseguir sus votos para la investidura.

En cualquier caso, Patxi López hace lo que puede en la sala de prensa. Es mucho más útil escuchar a Gabriel Rufián. Una vez más conviene escuchar al portavoz de Esquerra Gabriel Rufián, que es quien suele dispensar gentilmente más sinceridad en lo que se refiere a las negociaciones del Gobierno con sus socios. Esta vez no ha sido la excepción. Oye, ni una mentira en esta declaración.