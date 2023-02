El monólogo de las ocho: "Nuevo episodio del vodevil sobre la reforma de la defectuosa ley del 'solo sí es sí'"

Escuchamos es el sonido de una televisión turca en el momento preciso en que se producía el segundo seísmo.

Siguen miles de personas atrapadas bajo los escombros. De hecho son miles los edificios que se han derrumbado después de los dos terremotos que han asolado el sudeste de Turquía y el norte de Siria. El balance provisional es de 2.400 muertos y es triste decirlo pero ni se acerca todavía a lo que prevé. Han colapsado 3.000 edificios. Pueden calcular y seguramente no se equivocarán si estiman que el número de muertos podría acercarse perfectamente a los 100.000.

Es la peor catástrofe en la zona desde hace casi un siglo. A la fuerza destructiva de la naturaleza se une otra circunstancia, que es la penuria de recursos, la incapacidad de atender a los heridos, de prestar cobijo a quienes han perdido su casa… A esta hora ha anochecido ya en Turquía y en Siria. En una ciudad como Hatay, sacudida hasta los escombros, hace ahora mismo 8 grados y ha empezado a llover. Hay superviviente que no tienen adonde regresar y están ahora vagando por las calle buscando un refugio. El paisaje de las ciudades de estas regiones es apocalíptico. En Aleppo con el agravante de que se trata de destrucción sobre la destrucción. Lo que ha quedado en pie tras la guerra ha sido arrasado por el terremoto.

Nuevo episodio del vodevil sobre la reforma de la defectuosa ley del Sólo sí es sí. Resumen del capítulo enésimo pero no final: Justicia ha preparado un texto que el grupo parlamentario ha presentado como proposición de ley sin contar con el apoyo de Podemos. ¿Significa esto que el PSOE ha renunciado ya a negociar un acuerdo? No, pueden hacerlo durante la tramitación parlamentaria. ¿Significa que va a dimitir Irene Montero o se va a romper la coalición? No, definitivamente no.

Podemos dice que seguirán luchando por su ley. Aunque hoy han añadido una nueva excusa a su argumentario. Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la violencia de género dice ahora que la contrarreforma que proponen los socialistas, va a provocar una avalancha de rebajas de penas.

En conclusión: no están de acuerdo con la proposición que pretende rectificar su ley estrella, pero eso no significa que vayan a abandonar el gobierno.

Una cuestión previa y ahora les cuento en qué consiste el desacuerdo. Lo primero es el alcance reforma. Este párrafo del preámbulo de la proposición socialista convendría que al menos se lo leyeran Patxi López y Pilar Alegría antes de salir a disertar sobre la posibilidad de acabar con el goteo de rebajas penales. Este párrafo: «Es importante advertir que esta reforma solo puede ser de futuro, al haber quedado consolidada la nueva realidad normativa, de manera, irreversible, para los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esa Ley Orgánica como para los que se hayan perpetrado bajo la vigencia de la misma». Esta es una obviedad como un piano, la retroactividad solo puede favorecer al reo, porque si uno pudiera dictar condenas en el BOE esto no sería un Estado de Derecho. Esto lo ignora tanto Pilar Alegría como Patxi López y no se cansan de demostrarlo. No va a acabar el goteo de rebajas, todavía hay decenas sino algún ciento de delincuentes sexuales que se beneficiarán de la ley del sólo sí es sí.

Dicho esto, en algo tiene razón Irene Montero y ahí es donde está la divergencia con el socio socialista. No sólo rectifican la ley en lo que se refiere a las penas. Al introducir la fórmula aberrante de la agresión no violenta, imposible metafísico, solo están enmascarando la retipificación del abuso. Porque reconocen que esta ley sacrifica la proporcionalidad y la gradación en el altar de la propaganda y al asimilar la agresión y el abuso quien sale ganando, claro, es el agresor.

Lo que pasa es que admitir esto es admitir que impulsaron y aprobaron una ley deficiente, con errores mucho más profundos que una horquilla penológica. Y eso no se atreverán a hacerlo.

En cualquier caso hay urgencia para arreglar el desastre, pero no la suficiente como para aceptar los votos del PP.

Este corte de Patxi López merece ser rescatado cada vez que el Gobierno se queje de que la oposición popular no arrima el hombro o que votan no a todo. Ahí tienen sus votos pero sus votos les apestan. Es más, les meten en un lío al ofrecérselos.

El PP ha comprobado que su disposición al acuerdo agrava la relación del PSOE con su socio, así que el portavoz Borja Sémper insiste. ¿Qué va a hacer ahora el grupo socialista? Por de pronto ir garantizándose una mayoría de grupos que apoyen la proposición y en esta subasta adquieren especial relevancia dos nombres. ¿Qué va a hacer Yolanda Díaz o Alberto Garzón ante esta proposición?