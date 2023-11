El monólogo de las ocho: "La necesidad no va a dejar de faltar en toda la legislatura"

Se desataba un largo aplauso en la bancada, algunos periodistas también rompían a aplaudir en la Cámara, entonces Alberto Núñez Feijóo cruzaba el hemiciclo, estrechaba la mano de Pedro Sánchez y le decía: "Esto es una equivocación, tú eres el responsable de lo que acabas de hacer".

Después, más aplausos, palmas batiéndose sin parar y abrazos y besos. Aplausos en el hemiciclo y aplausos en los pasillos y aplausos al llegar a La Moncloa. Aún no ha cesado la ovación, lo ha conseguido: una mayoría aún más difícil y temeraria después de su mayoría imposible.

Emiliano García Page le ha enviado un mensaje de Whatsapp: "Te deseo suerte, y puedes contar con Castilla-La Mancha para construir un país con más cohesión, más igualdad entre los españoles y más avanzado".

La presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha visitado la Zarzuela a las cinco y media de la tarde donde ha sido recibida por el Rey Felipe VI y en Zarzuela Pedro Sánchez prometerá su cargo a las 10 de la mañana de mañana.

Es por ahora el único acto de la agenda del Gobierno porque ahora lo que corresponde es que Pedro Sánchez elija a sus ministros. Bueno, en realidad no es la primera cita de la agenda del ejecutivo. Ya tenía una cita fijada, tal y como ha informado la condenada por corrupción Laura Borrás. Cita para el control del Gobierno en Ginebra (Suiza) con un mediador internacional cuyo nombre todavía no se ha desvelado y aquel que ha hecho posible la investidura, Carles Puigdemont.

Saben que el Estado está de saldo y ellos acuden a la liquidación

Ni un voto menos de los que tenía comprometidos. Pedro Sánchez ha obtenido una mayoría de 179 votos. El apoyo de PSOE, Sumar, PNV, Junts per Cat, Esquerra Republicana, Bildu, Coalición Canaria, BNG y Podemos. Y Podemos. Que esa es la novedad de este pleno de investidura, en la que Sánchez entró con el apoyo de 8 grupos y salió con el apoyo de 9. ¿Tanto poder de convicción tiene? ¿Es que se han enfadado porque le han negado un ministerio a Irene Montero? Hombre, no esperaría que después de vetarla en las listas, Yolanda Díaz fuera a permitir que le dieran un ministerio. No, lo que ocurre es que saben que el Estado está de saldo y ellos acuden a la liquidación.

Porque la característica principal con la que nace esta legislatura es que el presidente del Gobierno se someterá a una moción de confianza casi cada semana.

Esto es algo que ayer le recordaron los últimos en llegar, los de Carles Puigdemont, que ya le han confirmado a los españoles en sede parlamentario lo que Pedro Sánchez ya sabía y qué decir de Santos Cerdán. Que ni la amnistía supone un perdón para los independentistas ni es un punto y aparte. Lo cierto es que los acuerdos establecen que un referéndum de autodeterminación estará sobre la mesa de negociación. Y como dice Santos Cerdán, muñidor de pactos con fugitivos, los acuerdos se cumplen

Los de las mesas de negociación se suele despreciar diciendo que, bueno, es que Sánchez es un trilero y terminará por estafarlas. bueno, por de pronto, sirve para ampliar el margen de los posible. Fíjense que hasta hace un mes un referéndum de autodeterminación era algo implanteable y ahora ya es discutible. De hecho en los acuerdos con Junts, el PSOE expresa su desacuerdo con la autodeterminación y eso tranquiliza una barbaridad a la tropa, cuando debería ser lo contrario, porque reduce la soberanía nacional a un mera opinión.

La necesidad no va a dejar de faltar en toda la legislatura porque cada ley ha de negociarse con Puigdemont

Sobre la mesa de negociación estará el referéndum y a sentadas a ella dos opiniones: la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación. Dos opiniones igualmente discutibles. Y ya sabemos lo que ocurre con las opiniones de Sánchez cuando aprieta la necesidad. Y la necesidad no va a dejar de faltar en toda la legislatura porque cada ley, cada presupuesto ha de negociarse con Puigdemont.

Tampoco tranquiliza la lectura que hace de la Constitución ese eminente constitucionalista que es Patxi López cuando hoy desde la tribuna proclamaba constitucional la amnistía.

Hoy Pedro Sánchez también ha tenido que escuchar las demandas incesantes de sus socios, que prometen vigilarlo de cerca para que cumpla sus promesas y, por ejemplo, esta sea, como pide Mertxe Aizpurúa de Bildu una legislatura plurinacional.

En casi demasiados momentos Feijóo parecía el candidato a la investidura

Pero, también ha tenido que escuchar réplicas Feijóo a pesar de que hoy no tenía tiempo de intervención. Pero, es que en demasiados momentos casi parecía el candidato a la investidura. En uno de los momentos de la sesión Aitor Esteban se ponía bertsolari y recitaba una actualización de aquel soneto del tractor como en aquellos tiempos con Mariano Rajoy.

Y luego haciéndose el interesante, decía que: "ay si el dijera lo que le había ofrecido el PP al PNV".

Que pone en evidencia primero la indiscreción de Aitor, inmediatamente el Diario Vasco contaba que es que le habían ofrecido el ministerio de Industria. El PP lo niega, aunque si se lo hubieran pedido, se lo hubieran dado seguro. Pero es que además ¿qué pasa? Ah, empate, Sánchez le ofrece la amnistía a un fugitivo de la Justicia y el PP un ministerio al PNV. ¡Empate!

Aunque en realidad uno de los sonidos más compartidos y difundidos y sonoros, perdonen la redundancia del día no tenía lugar en el Congreso si no en la Asamblea de Madrid. Es que el socialista Lobato le reprochó a Ayuso que le pillaran las cámaras en la tribuna de invitados ayer diciendo hijo de puta porque Sánchez le había imputado un delito de corrupción gratuitamente.

Bueno, pues ella ha respondido.