El monólogo de las ocho: "Nada nuevo en la cosmovisión enloquecida de Puigdemont"

La palabra de moda es lawfare. Es un barbarismo con el que se pretende designar el acoso judicial para destruir a una persona por sus ideas políticas. Es propio, claro, de estados autoritarios. Pero, Carles Puigdemont quiere que el PSOE asuma que en España el independentismo ha sido víctima de una especie golpe de togados que pretendió ahogar el aliento democrático del procés.

Nada nuevo en la cosmovisión enloquecida de Puigdemont, el problema es que el PSOE esté a esta hora estudiando cómo encajar este disparate, este atentado contra la Justicia, en sus negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Claro, es que es la única manera de que los amigos de Puigdemont puedan ser incluidos en la amnistía a pesar de que sus delitos nada tengan que ver con la independencia de Cataluña. Es que en estas estamos, es tal el dislate que ya casi parece lo de menos amnistiar a 400 personas que han robado en nombre del independentismo, desviado fondos públicos o malversado dinero, que han cometido actos violentos en nombre del independentismo, como los CDR y Tsunami Democràtic.

Ahora se trata de salvar al resto de la panda, aunque su problema con la justicia tenga "sólo", "sólo" que ver con la vulgar corrupción, como Laura Borrás, o con el blanqueo del dinero del narcotráfico.

La dirección de Junts ha terminado su reunión sin acuerdo, eso significa que seguirá torturando a Sánchez un poco más. Ahí sigue mientras en el Sofitel Santos Cerdán. Va a tener que ir a Alcampo belga a comprar calcetines.

¿Va a conformarse Puigdemont con una foto con Santos Cerdán?

Un detalle aparentemente marginal. Conociendo la lucha intestina en el independentismo. ¿Ustedes creen que Puigdemont va a conformarse con una foto con Santos Cerdán? Hombre, que con Junqueras se retrató Félix Bolaños y con el BNG María Jesús Montero. Sólo faltaría que Puigdemont no tuviera un ministro a su disposición para retratarse. No tengan duda de que pedirá a un ministro.

Y no tengan duda de que se lo concederán. Cómo será la cosa, que está siendo más escrupuloso Esquerra que el PSOE con lo que pide Junts. Porque Esquerra entre otras cosas es un partido que presume de no tener el historial de latrocinio de Convergencia. Convergencia es un partido esencialmente corrupto y no me hagan repasar la alineación que va de Pujol a Maciá Alavedra o Lluís Prenafeta, no me hagan recordar la historia del 3 per cent.

Esquerra ahora dice "oiga, si usted va a mezclar a delincuentes comunes con presos políticos no cuenten conmigo". Esta es una lógica muy revolucionaria. Ellos distinguen entre presos políticos y presos comunes. También creen que es peor robar para metértelo en la buchaca que para declarar la República. Entonces les han dicho a los del PSOE, cuidado con las adendas que pactan con los de Junts, que a nosotros no nos vinculan. Esto lo decía la portavoz Raquel Sans.

El PSOE quiere que a todos comprometa la impunidad de los amigos corruptos de Carles Puigdemont

Es que por el momento sólo hemos visto una parte de la factura. La de Esquerra Republicana y la del BNG, pero falta el PNV y Junts por exhibir sus logros. Lo que pasa es que el PSOE quiere que a todos comprometa la impunidad de los amigos corruptos de Carles Puigdemont.

O sea, que el PSOE necesita que todos los socios acepten como común el pacto que haga con cada uno de ellos. Lo cual no deja de tener sus riesgos. Por ejemplo un rapto de dignidad de alguno.

Esta tarde también se ha reunido el CGPJ y ha aprobado por mayoría una declaración contra la amnistía.

Dirán que es lawfare también esto, cuando la primera intromisión en el poder judicial es de quienes pretenden extinguir sus causas y sus decisiones sobre 400 procesados cuyo único atenuante o más bien eximente es ser socios de Pedro Sánchez.

También alegan que los vocales del Poder Judicial no han leído la ley de amnistía. Ya, pero sí conocen las declaraciones públicas de Sánchez admitiendo que va a hacer de la necesidad virtud y que permanecer en el gobierno es, por tanto, la única motivación para aprobar contra la mitad del Parlamento una ley que afecta al núcleo mismo de la democracia.

Mientras tanto la oposición callejera a la amnistía no va a cesar. Alberto Núñez Feijóo ha llamado a la sociedad civil a mantener el pulso al gobierno con concentraciones este domingo a mediodía en las plazas de todas las capitales de provincia.