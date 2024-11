El monólogo de las ocho: "Mazón no dimitirá a pesar de que los errores más evidentes tienen inscritos su nombre y su apellido"

Málaga parece una ciudad de canales. Hay calles como la de Ayala que están surcadas por un río y aunque la descarga de agua no ha tenido los efectos devastadores de la anterior DANA, hay imágenes que inevitablemente activan el recuerdo.

Algo al menos se ha aprendido y hay medidas puntuales y mucha disciplina para evitar una desgracia. 3.000 evacuados por el peligro de la inundaciones, las clases suspendidas o el teletrabajo generalizado. Los destrozos son cuantiosos, las lluvias han inundado varias zonas del Hospital Clínico de la capital mientras los trabajadores achican el agua. La ciudad se ha quedado sin conexión ferroviaria: el AVE entre Málaga y Madrid se ha cortado poco antes de las dos de la tarde. Poco después, Adif ha anunciado el desalojo de la Estación María Zambrano de Málaga y el Ayuntamiento ha suspendido el servicio de autobuses municipales.

Vamos a ver cómo está viviendo Málaga esta jornada tempestuosa.

Como primera consecuencia del nuevo temporal, Mazón, que tenía previsto comparecer, ha pospuesto la cita. Las Cortes Valencianas han suspendido el pleno del jueves y se traslada al viernes a las 11 de la mañana.

Valencia atraviesa las horas peores de esta grave Dana que podría dejar hasta mañana por la tarde 200 litros por metro cuadrado. Es una barbaridad. Ya entiendo que las magnitudes de la pasada Dana son tan descomunales que tienen un efecto anestésico, pero una tormenta como la de hoy es todo un desafío y cae sobre una provincia que trata de reconstruirse tras la devastación, con lo cual todo es aún más grave. Valencia, Eduard Ureña. Buenas tardes.

Otro lugar crítico es Tarragona. En alerta roja desde anoche. La Generalitat ha impuesto a las comarcas de la provincia restricciones a la movilidad, el teletrabajo como norma siempre que sea posible, desplazamientos solo para servicios esenciales, y con la suspensión de toda la actividad educativa y universitaria como medidas de prevención. Onda Cero Tarragona, Pablo Alcaraz. Buenas tardes

Dice el Financial Times que Bruselas está histérica y el motivo es la guerra política que puede derribar la candidatura de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión. Ahora les contamos pero yo creo que ayer nadie se tomaba demasiado en serio esta escaramuza política y hoy la galaxia bruselense, de políticos, funcionarios, corresponsales, van asumiendo que el Partido Popular está dispuesto a llegar muy lejos y ha conseguido a arrastrar a una parte sustancial del Partido Popular Europeo consigo con Mafred Weber a la cabeza.

Vamos a repasar el mapa de la batalla política. Las trincheras que se están cavando en Valencia, Madrid y Bruselas.

En Valencia, Carlos Mazón no va a comparecer. No parece lo más adecuado hablar de remodelaciones de gobierno cuando está cayendo una bomba meteorológica de 200 litros metros cuadrado. Pero los medios estaban convocados y la comparecencia se pasará al viernes a las 11 de la mañana, cuando se conocerán las consecuencias de la gestión de su gobierno al frente de la DANA.

Leo en El Confidencial, en El Mundo y en El País un adelanto. Fuentes del Consell les dicen que Mazón que cesará a dos consejeras Salomé Pradas, responsable de Interior, y Nuria Montes, de Industria, y creará una vicepresidencia de la Reconstrucción. Y él seguirá al frente. Mazón no dimitirá a pesar de que los errores más evidentes tienen inscritos su nombre y su apellido.

En Madrid, hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados el inesperado portavoz de la catástrofe, el ministro Ángel Víctor Torres. No ha sido una sesión especialmente tensa, no desde luego si la comparamos con lo que se está viviendo en el Europarlamento. El Partido Popular no va de farol y si va de farol ya ha llegado demasiado lejos como para retirar la apuesta. Y una apuesta muy fuerte, que puede terminar con un duro golpe contra el Gobierno español o que puede procurarle un triunfo.

Quieren derribar la candidatura de Teresa Ribera, por su inhibición en la gestión del desastre y por los errores cometidos por agencias dependiente de su ministerio. Antes les leía la información de Financial Times que decía que Bruselas está histérica. Porque al tocar una pieza maestra, lo que se está tambaleando es la compleja arquitectura de la futura Comisión de Von der Leyen.

Alberto Núñez Feijóo ofrece una alternativa que la sustituya como candidata.

La verdad es que la opción es buena, porque están pensando en el que es quizás el ministro más apreciado o menos contestado del Gobierno de Sánchez. Un buen conocedor de la política europea, como es el ministro de Agricultura Luis Planas. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez no piensa darle ese triunfo y retirar la candidatura de Teresa Ribera y la consecuencia es que se tambalea toda la arquitectura del pacto entre partidos y Estados para la nueva Comisión.

Vamos a hablar con quien más sabe de esto, que es el decano de los corresponsales comunitarios, Jacobo de Regoyos.

El juez Peinado rechaza retirar el pasaporte a Begoña Gómez y la cita a declarar el 18 de diciembre. Destaca que su presencia en el G-20 es necesaria por su "especialísima relevancia social" al ser la esposa del presidente del Gobierno Así que al contrario de lo que le pedían las acusaciones populares le permitirá viajar a Brasil y traslada la citación al próximo 18 de diciembre.

Lo que no ha podido eludir Begoña Gómez ha sido su comparecencia de hoy en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Se ha acogido a su derecho, como imputada, a no responder a las preguntas de los diputados y ha atribuido su actual condición a una sucia operación política.

El problema es que no declarar es una forma de declarar y de hecho la decisión de Begoña Gómez ha propiciado que los diputados pudieran dejar en el aire sus preguntas sin respuesta.

Quien sí ha contestado a las preguntas ha sido el rector Joaquín Goyache. Y ha sido muy interesante... Sobre todo este pasaje con la diputada del Partido Popular Mercedes Zarzalejo.

Ningún master o cátedra tiene un director con el perfil de Begoña Gómez. Esto es un director que no cumpliría con los requisitos de formación para cursar el máster que imparte.