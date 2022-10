Se acabó. Sus militantes han decidido mandar a Junts per Cat a la oposición. Cientos de cargos se van a la calle en este ERE masivo aprobado por la militancia y la formación dejará de manejar un generoso presupuestos con el que regar las voluntades.

Hasta aquí ha llegado el pacto entre independentistas en Cataluña. Después de que Pere Aragonés cesara a hombre de confianza de Puigdemont, el vice Jordi Puignero, Junts le preguntó a sus militantes si debían quedarse en el Gobierno. No tengan duda de que querían que les contestaran que sí. Si no no se lo hubieran preguntado, rompían y listo. Querían un sí, pero les acaban de decir que no, así que el Gobierno de la Generalitat está roto. ¿Y ahora qué?

Estamos en un lugar de la Mancha de cuyo nombre Cervantes no quiso acordarse. Esto se lo repetimos casi cada año, pero nunca está demás. Si en el Quijote se mencionan todos los pueblos de la mancha excepto uno, ya pueden imaginarse que ese pueblo es lugar de cuyo nombre Cervantes no quería acordarse. Ahora llamaré un buen amigo de Onda Cero, que es el presidente de la RAE Santiago Muñoz Machado, cervantólogo como ninguno y me pondrá pingando por decir estas cosas. O no, o no.

Estamos en Alcázar de San Juan, tierra de vino, con una pujante industria agroalimentaria que exporta sus productos a medio mundo y que está celebrando su cuarta fiesta de la vendimia. No íbamos a faltar este año… Aquí estamos magníficamente acogidos por el grupo Baco, Asociación de bodegas cooperativas.

Si miramos por la ventana podemos decir que hay un tiempo magnífico, pero será engañoso, porque lo magnífico sería que lloviese.

Hoy los agricultores miran al cielo, porque este tiempo de apariencia veraniega solo es maravilloso para el turista o el paseante. El que tiene que trabajar la tierra reza por que llueva de una vez y se formen los frutos de la próxima cosecha, para que sea algo mejor que la actual.

Miren, la industria agroalimentaria se enfrenta a numerosos problemas, después de haber superado el desafío de la pandemia de forma encomiable. Hoy sufre la situación económica, la crisis de demanda, los precios, aumentos de los costes de producción, las dificultades de abastecimiento de abono, de cereal y de otros productos que ha provocado la invasión de Ucrania. Y luego está la sequía. Esta vendimia se ha salvado bastante bien, con un 10% menos de producción, pero por ejemplo lo del aceite ha sido terrible. Oigan, va a haber la mitad de producción de aceite este año. Porque la aceituna necesita agua para que se forme el aceite y el agua no llega. La mitad.

Así que tiene que llover, porque si sigue sin llover no se van a formar los frutos del año que viene, porque es ahora cuando vamos a poder empezar a ver como irán las cosechas venideras. Supongo que se hacen cargo de la incertidumbre y de la zozobra de quien vive de la tierra, porque su sueldo no sube al mismo ritmo que la inflación, más bien al contrario.

Hay otro sector también alimentario que hoy ve con gran angustia la llegada del fin de semana.

Hoy es viernes, un día de relajo para el común de los españoles, porque comienza su fin de semana. Pero hoy no es un viernes cualquiera para cientos de españoles que justo este lunes no van a poder salir a trabajar.

Son los pescadores, sobre todo de las flotas de Galicia y de Andalucía. Porque la Unión Europea ha cambiado las reglas y ha vetado buena parte de los caladeros de la pesca de fondo. O sea que no se va a poder pescar merluza, porque es una especie que suele capturarse a mayor profundidad. Pero la gente va a seguir demandando merluza… Sí, claro, pero la importaremos. Como la energía, que la traemos de fuera mientras la mantenemos intacta en nuestro subsuelo. Pues igual con los fondos marinos y tantas especies.