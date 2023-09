El monólogo de las ocho: "Junts no afloja, sigue maltratando al PSOE"

Lo nuevo no es la maldad de quien extorsiona sexualmente a una chica porque posee imágenes de ella desnuda o vídeo de contenido sexual. Lo nuevo son las herramientas que ahora tiene a su disposición los malnacidos que están dispuestos a hacerlo. Son herramientas potentes y fáciles de utilizar. Es software doméstico, para que nos entendamos. Y por eso el caso de Almendralejo no es anecdótico.

Qué ha ocurrido allí. Una madre se enteró de que andaban circulando imágenes obscenas de su hija, una menor, de 14 años. En realidad era su hija, era la imagen de su hija deformada mediante Inteligencia Artificial para mostrarla desnuda y en poses obscenas. Había más víctimas, más de una decena de adolescentes cuyas imágenes habían sido manipuladas.

Las fuerzas de seguridad ya están trabajando para identificar a los autores de estos montajes que son una forma nueva de violencia sexual, que puede ir acompañada de otras formas más viejas, como la extorsión: "si no haces lo que te digo puedes terminar expuesta en una pagina porno de audiencia masiva".

Ya se ha abierto un atestado y va a intervenir la Fiscalía de menores para averiguar el alcance del delito y que quienes lo cometieron paguen por ello. La madre se llama Miriam Al Adib y lo denunciaba en su perfil de Instagram.

Pues sólo hay 200 pinganillos para el pleno de mañana. Esto no sería un inconveniente si mañana no se fuera a estrenar el Congreso plurilingüe. Cualquier diputado podrá expresarse en euskera, catalán o gallego pero solo recibirá traducción en castellano. Quiero decir, el euskera no se traducirá al gallego y al catalán. Solo al castellano. ¿Por qué? Pues porque todos los diputados conocen el castellano, que por algo es el idioma común.

¿Y por qué no hablan directamente en castellano? Pues porque fue lo que exigieron los nacionalistas para darle al PSOE la mesa del Congreso. Quiero decir, una vez más estamos ante una medida que ahora se vende con mucho entusiasmo, pero que no es hija del convencimiento sino de la necesidad.

Lo que pasa es que lo han hecho con tal premura que ni siquiera hay pinganillos suficientes. Qué más sabemos del pleno plurilingüe de mañana. Esto y que en principio el Congreso se inclina por alquilar los pinganillos que restan y que los traductores no estarán necesariamente en el Congreso, que harán una traducción telemática.

Ensayo general para la primera gran cita parlamentaria, que será la semana que viene cuando Alberto Núñez Feijóo se presente a la sesión de investidura con escasas esperanzas de salir de ella investido presidente.

Así que el PP está más centrado esta semana en movilizar a los suyos y a quienes quieran unirse a sus protestas contra la amnistía que estaría planeando Pedro Sánchez

Hoy Cuca Gamarra, secretaria general del PP, se ha reunido con Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV. Ha sido una cita motivada antes por la cortesía parlamentaria y por el respeto a la debida liturgia que por un afán real de alcanzar un acuerdo. Porque los del PNV ya han repetido hasta la saciedad que no van a investir a Feijóo.

Así que el PP está más centrado esta semana en movilizar a los suyos y a quienes quieran unirse a sus protestas contra la amnistía que estaría planeando Pedro Sánchez. El debate sobre la amnistía está alcanzando cumbres del delirio. Como esa explicación que nos regalaba Yolanda Díaz en una entrevista en La Vanguardia este fin de semana.

Ahí mezclaba todo en un mejunje verdaderamente alucinógeno si no revelara una voluntad firme de avanzar en la negociación para cumplir con la exigencias de Puigdemont. El PSOE se anda con más tiento, pero no mucho más. No llaman amnistía a la amnistía y especulan sobre una especie de conversión de Puigdemont en un catalanista moderado. Pero Junts no afloja, sigue maltratando al PSOE. ¿Saben lo malo de negociar con un partido como Junts? Que es tan evidente que están en sus manos que ni siquiera pueden responderle cuando les difaman.

Este es Xavier Trias. Acusando al PSOE de estar detrás del 23F. Ni más ni menos. Trias sangra por la herida. Al fin y al cabo él no es alcalde porque el PP le regaló la alcaldía al socialista Collboni para evitarlo.

Pero, no crean que esto ha despertado un escándalo y ha obligado a que portavoces socialistas le contestaran ofendido y agraviados. No, ya les digo que esta relación es muy desigual. Hoy Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, se ha mostrado así de delicado con Trias.

Les están acusando de dar un golpe de Estado, para imponer la LOAPA. Y ya ven qué delicadeza. Luego cualquier licencia literaria del PP provoca sofocos y desmayos.

Ahora el PSOE se ha inventado algo para tratar de hacerle digerible a los suyos el acuerdo, que vendrá, con Carles Puigdemont. Es esto del abandono de la unilateralidad. Si Puigdemont tuviera el gesto de abandonar la unilateralidad. Recuerden que el prófugo en su pliego de exigencias desde Bruselas dijo que Junts jamás iba a abandonar la unilateralidad. Bien, digámoslo a las claras: esto es una farsa.

La unilateralidad es lo que hizo que Puigdemont huyera de forma indigna en el asiento trasero de un coche. O sea que la unilateralidad se pegó tal leñazo con el muro del Estado que nadie se la planteó desde entonces. La unilateralidad es sinónimo de ilegalidad, de referéndum ilegal, y los independentistas saben desde el 1 de octubre de 2017 que eso no tiene respaldo internacional y además hay un Estado, que no un Gobierno, un Estado dispuesto a castigarlo.

De manera que es uno de esos trucos de mago de feria. El cumplimiento de la ley no puede ser una baza para la negociación, porque es el suelo moral de una democracia. Pero ya vemos qué galería subterráneas de la política está dispuesto a explorar el PSOE para investir a Sánchez.