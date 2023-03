El monólogo de las ocho: "8M jornada reivindicativa, otrora festiva y unitaria, y hoy escenario de feroces divisiones"

8 de marzo, Día Internacional de la mujer. Así lo estableció la ONU en 1977 pero los orígenes del movimiento feminista se fechan un siglo antes en EEUU al calor del abolicionismo y el sufragio universal.

En 1848 dos mujeres, indignadas por negarles la palabra en una convención contra la esclavitud, las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, congregaron cientos de mujeres en lo que fue la primera agrupación pro derechos de la mujer. Exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos…demandas que se aprobaron en un documento que pasó a la historia como la Declaración de Seneca Falls, considerada el texto fundacional del feminismo.

Y ¿por qué el 8 de marzo? El 8 de marzo de 1875 varios centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York, protestaron y se manifestaron por la desigualdad salarial respecto a sus compañeros. Las protestas desencadenaron una brutal represión de la policía que terminó asesinando a 120 trabajadoras. Tras la masacre, se creó el primer sindicato femenino de la historia.

Y ¿por qué el color morado? El 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en la fábrica textil Nueva York. Muchas trabajadoras quedaron atrapadas y 146 perdieron la vida debido a derrumbes, la asfixia y el fuego. En aquella fábrica, elaboraban telas cuyo color era el morado. La leyenda asegura que aquel día se podía ver una gran columna de humo de ese color tras el incendio.

La primera manifestación autorizada en España por el 8 de marzo tras la Guerra Civil, fue en 1978, pero un año antes ya se celebró un acto en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid, en el que se dio un mitin, convocado por la plataforma de organizaciones feministas. La primera marcha en la capital fue convocada por la plataforma de organizaciones feministas pero fue la autoridad gubernativa la que eligió el recorrido: en el Paseo de Pintor Rosales. Participaron 6.000 mujeres.

Hoy 45 años después son cientos de miles las mujeres que se echan a la calle.

Estamos en las calles, estamos contándoles cómo transcurre el 8M, esta jornada reivindicativa, otrora festiva y unitaria, y hoy escenario de feroces divisiones. Vean sólo algunos de los actos que hoy se han dirigido contra alguien del Gobierno, ya sea contra de Podemos o del PSOE. Un grupo del sindicato de estudiantes se ha concentrado frente al Ministerio de Justicia para reprocharle, suponemos que a la ministra Pilar Llop, que se haya atrevido a reforma la ley del sólo sí es sí. Esa que ha provocado 750 rebajas penales a violadores y pederastas... bueno, pues se quejan, no de que en su día la aprobaran, sino de que ayer la corrigieran.

Irene Montero también ha sufrido su boicot mientras estaba en un acto del Instituto de las Mujeres. Hoy corrieron casi en paralelo dos manifestaciones por Madrid, una del Comité del 8M y una escisión que considera que el feminismo está siendo malversado por la agenda queer. Luego están las iniciativas más grotescas como ese cartel del PACMA que pone a una mujer al lado de una vaca y dice: 'Por un feminismo sin distinción de especies'. O el Partido Comunista, que no se le ha ocurrido otra cosa que adornar su cartel con mujeres portando fregonas y escobas y otros artilugios para la limpieza doméstica y que demuestra que Marx tenía razón cuando decía que "el ser social es lo que determina su conciencia".

La razón por la que Sánchez no votó ayer su propia proposición de ley para la reforma de la ley del sólo sí es sí

Vamos a contarles todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Lo que no vamos a poder contarle es la razón por la que Pedro Sánchez no votó ayer su propia proposición de ley para la reforma de la nefasta ley del sólo sí es sí. Sabemos que no votó, por qué es una incógnita. Quizás quería elevarse sobre la coyuntura, como si las peleas de sus ministros no le afectaran.

Lo cierto es que ayer Sánchez tenía la agenda oficial, la que publica La Moncloa, limpia como una patena. Primero, el Consejo de Ministros. Después a la 13.30, una videoconferencia con el consejero delegado de Renault. Y ya. Pero según su portavoz Isabel Rodríguez el del presidente es un frenesí tal, que no ha podido ni acompañar a su partido en la votación de una de las proposiciones más delicadas de toda la legislatura.

A ver si lo que ocurre es que le daba complejo lo de retratarse votando la corrección de la ley del sólo sí es sí con el PP. Es improbable, porque lo que de verdad debería acomplejarle es haber votado la ley que ha propiciado cientos de rebajas penales a violadores y no el haberla corregido. Pero como no vamos a especular, a ver si algún día aclara el misterio .

Críticas de ministras de Podemos a sus compañeros socialistas

Hoy no han cesado las críticas de ministras de Podemos a sus compañeros socialistas por la traición del sólo sí es sí. Ha seguido utilizando el mismo tono y fondo tan ofensivo, escuchen cómo describía Ione Belarra lo ocurrido ayer en el Congreso

Con la gravedad de las acusaciones que Podemos lanza contra su socio de coalición, lo que asombra es que luego insistan todos en que la coalición de Gobierno no corre ningún riesgo de ruptura

Les contaba que Irene Montero también ha apurado su trago amargo en esta jornada reivindicativa. Ocurría en un acto institucional, es decir, en un entorno aparentemente amable y rodeada de mujeres partidarias a su causa. Entonces desde el público se alzaron unas voces

¿Qué es una mujer?, le preguntaban y ella las invitaba a subir al estrado, la presentadora no sabía qué hacer... bueno, la escena recuerda mucho a lo ocurrido en otro acto reciente en la Complutense. Son mujeres que cuestionan la autodeterminación de género que consagra la ley trans y que consideran que esa autodeterminación sencillamente pone en cuestión la existencia del sujeto histórico del feminismo, que es la mujer.

Hoy las feministas con esta cosmovisión o esta idea de la mujer marcharon por separado. No se han unido a la marcha oficial que convoca la Comisión del 8m. De hecha ha sido hoy la primera en salir, a eso de las 18.30 por las calles de Madrid, la manifestación de aquellas mujeres que decidieron marchar por separado cuando el Gobierno asumió la agenda queer. Las de Carmen Calvo, por entendernos, la de aquellas mujeres, que como ella, considera que la autodeterminación de género es en realidad un borrado de las mujeres.

Carmen Calvo en Más de uno

Hoy la exvicepresidenta Carmen Calvo, la mujer a la que Irene Montero arrebató las competencias de Igualdad, ha estado en Más de Uno de Onda Cero. Le ha preguntado Carlos Alsina si sentía alguna incomodidad por el hecho de que la proposición socialista para reforma la ley del sólo sí es sí haya salido adelante, al menos su toma en consideración, con el apoyo del PP. Y parece que Calvo tiene muchos menos reparos que sus excompañeros.

Calvo ha sido muy crítica con Podemos. No ha hecho falta que dijera que no se siente representada por este ministerio de Igualdad, porque realmente se le ha entendido muy bien sin que fuera necesario ser más explícita