El monólogo de las ocho: "Irene Montero sumó la arrogancia al error y esa es una combinación nefasta"

Es el final de la escapada. La plaza de la Villa de París, donde el Supremo ha tomado la decisión que pone fin de una vez por todas a las excusas, coartadas, de quienes aún seguían defendiendo que las consecuencias de la ley del sólo sí es sí eran o un bulo machista, o un dislate de un puñado de jueces de provincias o una invención de los periodistas.

Recuerden que el empecinamiento viene de declaraciones como esta, pronunciada en noviembre, cuando empezó a advertirse que la ley estrella del ministerio de Igualdad era un coladero del que se iban a beneficiar violadores y pederastas.

La unificación de doctrina del Supremo era el último clavo ardiendo para Irene Montero que aún se negaba a reconocer las consecuencias de su legislación. El Supremo ha tumbado la treintena de recursos presentados, descarta el criterio de la Fiscalía y niega que se pueda aplicar la disposición transitoria que permitiría mantener las penas. 1079 rebajas penales a pederastas y violadores. Y 108 excarcelaciones prematuras. Este es el saldo de la ley más empecinada de Irene Montero. Serán más.

Se acabó. Ya no hay más. Hay una reacción de la ministra de Igualdad en Twitter. Es una reacción lacónica. Dice Irene Montero: «El Tribunal Supremo rechaza el criterio unánime de la Fiscalía respecto a la vigencia del derecho transitorio. Es una mala noticia». Lacónico y de redacción retorcida. Si destaca la unanimidad de la Fiscalía debería destacar la unanimidad del Supremo y luego lo de la vigencia del derecho transitorio. No, rechaza algo más. Y sobre todo subraya algo más y es su letal impericia a la hora de legislar. No la de ella, la de todo el Gobierno y en menos medida, pero con subsidiaria responsabilidad, la de los grupos que votaron sí a la ley. La ley es de todo el Gobierno y de la mayoría que la aprobó, lo que pasa es que al menos el PSOE aceptó los votos ofrecidos con insistencia por el PP para corregirla.

Irene Montero sumó la arrogancia al error y esa es una combinación nefasta

Irene Montero sumó la arrogancia al error y esa es una combinación nefasta. Ahora que conviene destacar algo. Las 1079 rebajas penales a pederastas y violadores y las 108 excarcelaciones prematuras no produjeron ni una sola dimisión en el Gobierno. Es más, Pedro Sánchez no cesó a su ministra porque no podía cesarla y ni siquiera votó la proposición para corregirla para no desairar a su socio. Esta ley desnudó también la falta de autonomía de un presidente ante sus socios más excentricas. No podía cesarlo y no la ceso, a pesar de que se acumularon más de mil motivos para hacerlo.

Esto también tiene otros recordatorios que vienen muy al caso. Como que lo que importa no es el nombre de los ministerios sino las políticas que manan de ellos. Que lo importante es quién y cómo ejerce las competencias, no si estas merecen el escaparate propagandístico de un ministerio. Porque ahora preguntémonos. A la vista de los resultado del ministerio de Igualdad. ¿Cuántos socialistas no creen que hubiera sido mejor que esas competencias permanecieran en el ministerio de la Presidencia bajo la autoridad de Carmen Calvo? ¿Cuántos? Calculo que el 99%. Respecto de los votantes de Podemos tengo mis dudas pero ya son tan pocos que la muestra se antoja insuficiente. ¿Cuántos dentro del PSOE lamentan hoy que las competencias de Igualdad salieran de Presidencia para terminar en el ministerio de Irene Montero?

Hoy Yolanda Díaz ha hecho algo muy oportuno que es irse a Huelva a comer fresas, esto seguro que no le ha gustado a su exsocio de Ticket porque el PSOE se ha metido solo en un lío con los agricultores por difundir los boicots que llegan de Alemania. Allí no ha querido responder a las preguntas de los periodistas, ha remitido a su jefe de campaña. Esta es un hábito muy suyo, nunca contesta a lo que se le pregunta. Bueno, pero su jefe de campaña, Ernesto Urtasun ha negado que haya vetos y ha confiado en que finalmente Sumar pueda llegar a un acuerdo para no competir en las elecciones contra Podemos.

En Podemos hay una presión persistente sobre la dirección para lograr un acuerdo. Hoy por ejemplo En Madrid, Alejandra Jacinto, que el 28-M fue su candidata a la Asamblea, ha escrito un artículo en el que defiende que los resultados de las municipales y autonómicas hubieran sido distintos si la izquierda a la izquierda del PSOE se hubiera presentado unida. (La coordinadora de Podemos en Extremadura ha pedido que quienes no quieran la igualdad se echen a un lado)

Ahora que es innegable que tras la decisión del Supremo, la autoridad que le quedaba a Irene Montero ha quedado aun más maltrecha y que Yolanda Díaz considera que sería un lastre para su campaña. Por más que se hayan pintado una sonrisa para aparentar en público que todo va bien, el acuerdo es muy difícil.

Será una campaña de medios más que de mítines para los socialistas

Se van conociendo ya los nombres de la lista del PSOE. Había una cierta expectación por saber quién sería la número dos de la candidatura por Madrid. Ya se sabe, la vicepresidenta Teresa Ribera. Tras la negativa de Nadia Calviño a entrar en las listas, será Ribera la que acompañe al líder en este puesto al que en elecciones le damos mucha importancia pero luego todo el mundo se olvida. Luego vendrá Margarita Robles, que es la constante del sanchismo. La persona que atraviesa de principio a fin toda la odisea política de Sánchez al frente del PSOE. Será una campaña de medios más que de mítines para los socialistas y se entiende porque después del 28M no parece fácil movilizar y motivar a quienes te culpan de la derrota. Y llenar pabellones en julio no es tampoco tarea fácil.

Fíjense en las tensiones que se han generado en la campaña que ha tenido que intervenir Ferraz para imponer la dictadura del secretariado porque Javier Lambán rechazaba que le colocaran a Pilar Alegría como número uno por Zaragoza. Él quería imponer a Óscar Galeano, pero como al final la lista depende de quien depende y el PSOE es un partido cada vez más vertical. Lambán ha cedido. Juan Antonio Sánchez Quero es secretario gneral del PSOE en ZAragoza