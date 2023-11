El monólogo de las ocho: "Irene Montero ha hecho lo que no se recuerda"

Quizás alguien debiera decirle a los ministros debutantes que el traspaso de carteras no es como una ceremonia de premios. Que te hayan dado un ministerio no es como si te hubieran dado un Oscar, ni siquiera un Goya… uno va a cumplir un servicio público y el discurso debe adecuarse a la dignidad del cargo, no vayamos a pensar con la emoción que lo ven como un regalo.

Es que de un tiempo a esta parte la ceremonia comienza a deslizarse hacia lo egocéntrico… claro que en un ministro debutante al menos es disculpable, lo que no tiene perdón es el arranque de divismo en los que ya están un poco experimentados en esto de la administración pública.

Irene Montero no ha querido guardarse nada y ha sacado la chequera de los agravios

Bueno, luego ha habido algunos discurso más convencionales, otros más simpáticos y uno absolutamente rompedor, que fue el de Irene Montero. Es que Irene Montero ha hecho lo que no se recuerda. Generalmente uno se guarda la amargura durante el traspaso de la cartera pero Irene Montero no ha querido guardarse nada y ha sacado la chequera de los agravios. Hay que reconocerle algo: sigue teniendo una capacidad más que notable para acaparar el foco. Hoy había una gran expectación por conocer a la que ya es su sucesora, la socialista Ana Redondo, actual ministra de Igualdad. Había curiosidad por saber cómo terciaría en las polémicas que dividen al feminismo, la cuestión trans, el lenguaje neutro… bueno, desde luego Montero ha conseguido arrebatarle todo el protagonismo…. Incluso cuando parecía que se dirigía a ella… porque en realidad no se dirigía a ella… estaba cobrándose algunas facturas pendientes.

¿Se acuerdan, verdad? Aquellos amigos de los que Pedro Sánchez hablaba en campaña y que se habrían sentido ofendidos por la agresividad de Irene Montero. Miren… en realidad esto es algo más que un desahogo. Tiene una lectura política evidente. De hecho, Irene Montero también ha tenido hoy tiempo para lanzarse en twitter contra la nueva ministra de Vivienda… Es que Isabel Rodríguez ha dicho que ella también protegerá a los pequeños propietarios… fíjense qué cosa tan polémica. Bien pues Irene Montero se ha echado al tuitear y ha piado: «¿De quién necesita el Gobierno de Sánchez proteger a los pequeños propietarios? A quien hay que proteger de los buitres es a las familias, a las personas que alquilan, a las que desahucian las entidades financieras» Resumen, que Podemos va a ser un dolor de muelas constante para este gobierno, emboscado como va a estar como una minoría de bloqueo en el Congreso de los Diputados.

Hoy en realidad lo que despertaba mayor interés era la ceremonia en el superministerio de Félix Bolaños, que en su primer día ha tenido ya que digerir algunas decisiones judiciales muy comprometidas para su Gobierno y que confirman que es ahí, en el ámbito de la Justicia donde se va a librar la batalla crucial de la legislatura.

No en el Parlamento, en la Justicia. Es más: aún se puede concretar más. En el Supremo.

A ver noticias del Supremo. Hoy es un mal día para el Fiscal General de Estado Álvaro García Ortiz. En primer lugar por un escándalo que debería provocar su dimisión si es que ya hay un escándalo que pueda provocar alguna dimisión. Es que el Supremo ha anulado el ascenso de Dolores Delgado porque aprecia desviación de poder en su nombramiento como fiscal de Sala de lo Militaraprecia desviación de poder en su nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar.

Dirán ustedes… uf, qué técnico… no, no, si es muy fácil… La sentencia considera acreditado que "la finalidad buscada por el fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal». O sea que primero ella le nombró a él y luego él le procuró a ella el ascenso. ¿Es un escándalo? Es un escándalo.

Carta de 18 fiscales del Supremo

Otra mala noticia. Dieciocho fiscales del Supremo firman una carta criticando al fiscal general por no defenderlos frente al ‘lawfare’. Muestran su "decepción" por la actitud de Álvaro García Ortiz al haberse negado a amparar a los fiscales del procés. Fue uno de los pocos que dejó de protestar por esta insidia del lawfare que aparece en los pactos con Junts y que sugiere que los jueces persiguen a los independentistas por sus ideas y que por tanto comisiones parlamentarias deben evaluar sus actuaciones.

Por último, lo de García Castellón. El juez que investiga Tsunami Democràtic ha pedido este martes al Tribunal Supremo que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont. Además de al ex presidente de la Generalitat, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón solicita al Alto Tribunal que investigue también a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras 10 personas. O sea… dos socios que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez bajo la promesa de la amnistía, pero no es fácil amnistiar en la Unión Europea a investigados por delitos de terrorismo y de ahí la importancia de esta decisión, que complica el horizonte penal de Puigdemont y por tanto la mayoría parlamentaria de Sánchez.

Una buena legislatura para Félix Bolaños

Arranca una buena legislatura para Félix Bolaños.

Avanza la investigación para esclarecer el atentado contra la vida de Alejo Vidal Quadras. Este es un asunto al que por alguna razón, sin duda misteriosa, parece que prestan más atención en el extranjero que en España. Hoy ha habido tres detenciones relacionadas con el disparo que hirió en la cara al dirigente político a las puertas de su casa en pleno centro de Madrid.

Las pesquisas policiales han conducido hasta el sur. Una persona ha sido detenida en la provincia de Málaga y dos, en la de Granada. Los agentes buscan a un cuarto implicado. El caso exige una investigación minuciosa y de ahí la discreción con la que se está llevando. Por el momento se mantiene la hipótesis iraní, según la cual serían los lazos que mantiene Vidal Quadras con organizaciones de la oposición al régimen de los ayatolás lo que habría motivado el intento de asesinato.

Hay dos pistas que han permitido a la policía llegar hasta el detenido en Granada, en la localidad de Lanjarón. Una fue el bastidor de la moto que encontraron calcinada en Fuenlabrada y la otra fue que el sospechoso fue captado por una de las cámaras merodeando por las cercanía de la casa del político en los días previos al ataque. Por el momento las informaciones son vagas, pero sí se sabe que ninguno de los detenidos fue el que disparó ni el que conducía la moto en la que esperaron a Vidal Quadras y en la que huyeron del lugar.

Vídeo del monólogo de las ocho